Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

El OAR, que continúa intratable a domicilio, obtiene una brillante victoria en Santander (29-33)

El equipo coruñés cimentó su cuarto triunfo del curso en una brillante primera parte y en las parada de un Israel Marín que volvía a casa

Agencias
10/10/2026 20:52
Una acción de Nacho Valles durante el OAR-Anaitasuna
Una acción de Nacho Valles durante el OAR-Anaitasuna
Carlota Blanco
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Elías Fernández. ADG. Santander (Cantabria)

El Attica 21 Hotels OAR Coruña logró un brillante triunfo en Santander, cimentado en una gran primera mitad, tanto en ataque como en defensa, que le permitió llegar al descanso con una prometedora ventaja (13-17).

Tras un buen inicio de la segunda mitad, en el que Javi Rodríguez igualó con su gol la máxima renta alcanzada en el primer acto (13-18), la reacción del Sinfín permitió equilibrar el marcador en apenas diez minutos (20-20), con un parcial de 7-2. Fernando González solicitó tiempo muerto y, aunque la igualdad siguió siendo la nota predominante, el OAR jugó mejor los cinco últimos minutos para sumar su tercera victoria a domicilio del curso y continuar a la estela del Bada Huesca.

El conjunto herculino buscaba mantener su inmaculada trayectoria en sus encuentros a domicilio, tras sus triunfos en Antequera y ZaragozaPor su parte, el Sinfín, al que dirigió Daniel de Sandoval ante la baja por enfermedad de Lon, contaba sus dos encuentros en La Albericia con sendas victorias ante Ibiza y Guadalajara, por lo que se esperaba un encuentro de altos vuelos.

Javi Rodríguez Moya posa para DXT Campeón antes de un entrenamiento del OAR en el San Francisco Javier

Javi Rodríguez: "Creo que podemos opositar a cosas bonitas"

Más información

El 6:0 que comandaban por el centro Conde y Javi Rodríguez se convirtió en un auténtico muro contra el que se estrellaban los precipitados ataques del Sinfín, que cometió hasta cinco faltas en ataque durante el primer tiempo.

Y por si la destacada actuación defensiva del equipo herculino no era ya de por sí un problema para el conjunto local, apareció la figura de Israel Marín, exjugador y canterano del Sinfín, entre los palos. Varias intervenciones de mérito, entre ellas un penalti detenido a Aguilella, dieron alas al OAR para empezar a abrir brecha en el marcador desde los primeros compases.

El 1-4 que reflejaba el marcador cuando apenas se habían cumplido cinco minutos de juego motivó el primer tiempo muerto del entrenador local. La dirección de otro viejo conocido de la afición santanderina, Valles, que militó en el Sinfín entre 2017 y 2021, permitió superar la defensa local, que aprovechó las exclusiones del OAR para encadenar un parcial de 3-0 y situar el 6-7 a los diez minutos.

Javi Rodríguez Moya trata de superar la defensa de Zarautz

El OAR vuelve a tirar de épica en casa para imponerse a Zarautz (28-26)

Más información

Iglesias y Jacob Díaz, con cuatro goles cada uno; Javi Rodríguez, con tres, y Barreto, con dos, aprovecharon la brillante circulación de balón de Valles para volver a estirar la ventaja, que llegó a ser de cinco goles con el 7-12 (min. 17). Saud, Marcos Braga y el chileno Payá, exjugador del conjunto herculino, protagonizaron las escasas acciones acertadas en ataque de un Sinfín impotente ante la fortaleza defensiva de la escuadra coruñesa, que llegó al descanso con una buena renta (13-17).

La segunda mitad, aunque el marcador final pudiera sugerir lo contrario, fue otra historia. Aunque los tantos de Javi Rodríguez y Jacob Díaz elevaron a cinco goles la ventaja del OAR (14-19), la reacción del conjunto santanderino fue meteórica, con un parcial de 6-1 que situó el 20-20 en el marcador (min. 40).

En los momentos más críticos para el equipo herculino, el Sinfín desperdició dos oportunidades de ponerse por primera vez por delante, pero Marín volvió a impedirlo. Valles asumió entonces el mando del ataque y repartió asistencias decisivas a los pivotes De Freitas y Malid para mantener al OAR por delante y asegurar el triunfo con un sensacional último minuto.

Sinfín Santander 29 - 33 OAR Coruña

Blendio Santander Ciudad Sinfín (13+16): Doval, Aguilella (5), Saud (6), Payá (2), Traspuesto, Casanova (3) y Mantecón -siete inicial-, Sanz (p.s.), Valverde, Carlos Fernández (1), Marcos Domínguez (4), Marcos Braga (7, 5p), Rama (1), Basualdo, Rasines y Urdiales.

Attica 21 Hotels OAR Coruña (17+16): Marín, Iglesias (4), Jacob Díaz (5), Valles (3), Carró, Diego Martínez (2) y Barreto (3) -siete inicial-, Mijuskovic (p.s.), Malid (1), De Freitas (2), Álex Chan, Mario López (1), Javi Rodríguez (7), Pasquet (1), Tobes (4) y Conde.

Árbitros: Monjo Ortega y Gutiérrez Sobrino (Colegio madrileño). Mostraron la tarjeta roja al jugador visitante Carró (min. 56). Excluyeron dos minutos a los visitantes Conde (2), Diego Martínez, De Freitas, Malid y Carró.

Marcador cada cinco minutos: 1-4, 6-7, 7-11, 8-12, 11-15, 13-17 (descanso), 16-19, 20-20, 21-22, 25-25, 26-27, 29-33.

Cancha: La Albericia.

Asistencia: 800 espectadores.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una acción de Nacho Valles durante el OAR-Anaitasuna

El OAR, que continúa intratable a domicilio, obtiene una brillante victoria en Santander (29-33)
Agencias
Homenaje a los integrantes del ICB Coruña campeones del Mundo

El OAR homenajea a los campeones del Mundo
Raúl Ameneiro
Javi Rodríguez Moya trata de superar la defensa de Zarautz

El OAR vuelve a tirar de épica en casa para imponerse a Zarautz (28-26)
Raúl Ameneiro
Javi Rodríguez intenta lanzar a portería durante el OAR-Anaitasuna

Previa | El OAR busca la primera victoria ante su público
Raúl Ameneiro