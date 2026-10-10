El OAR, que continúa intratable a domicilio, obtiene una brillante victoria en Santander (29-33)

Una acción de Nacho Valles durante el OAR-Anaitasuna Carlota Blanco

Elías Fernández. ADG. Santander (Cantabria)

El Attica 21 Hotels OAR Coruña logró un brillante triunfo en Santander, cimentado en una gran primera mitad, tanto en ataque como en defensa, que le permitió llegar al descanso con una prometedora ventaja (13-17).

Tras un buen inicio de la segunda mitad, en el que Javi Rodríguez igualó con su gol la máxima renta alcanzada en el primer acto (13-18), la reacción del Sinfín permitió equilibrar el marcador en apenas diez minutos (20-20), con un parcial de 7-2. Fernando González solicitó tiempo muerto y, aunque la igualdad siguió siendo la nota predominante, el OAR jugó mejor los cinco últimos minutos para sumar su tercera victoria a domicilio del curso y continuar a la estela del Bada Huesca.

El conjunto herculino buscaba mantener su inmaculada trayectoria en sus encuentros a domicilio, tras sus triunfos en Antequera y Zaragoza. Por su parte, el Sinfín, al que dirigió Daniel de Sandoval ante la baja por enfermedad de Lon, contaba sus dos encuentros en La Albericia con sendas victorias ante Ibiza y Guadalajara, por lo que se esperaba un encuentro de altos vuelos.

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El 6:0 que comandaban por el centro Conde y Javi Rodríguez se convirtió en un auténtico muro contra el que se estrellaban los precipitados ataques del Sinfín, que cometió hasta cinco faltas en ataque durante el primer tiempo.

Y por si la destacada actuación defensiva del equipo herculino no era ya de por sí un problema para el conjunto local, apareció la figura de Israel Marín, exjugador y canterano del Sinfín, entre los palos. Varias intervenciones de mérito, entre ellas un penalti detenido a Aguilella, dieron alas al OAR para empezar a abrir brecha en el marcador desde los primeros compases.

El 1-4 que reflejaba el marcador cuando apenas se habían cumplido cinco minutos de juego motivó el primer tiempo muerto del entrenador local. La dirección de otro viejo conocido de la afición santanderina, Valles, que militó en el Sinfín entre 2017 y 2021, permitió superar la defensa local, que aprovechó las exclusiones del OAR para encadenar un parcial de 3-0 y situar el 6-7 a los diez minutos.

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Iglesias y Jacob Díaz, con cuatro goles cada uno; Javi Rodríguez, con tres, y Barreto, con dos, aprovecharon la brillante circulación de balón de Valles para volver a estirar la ventaja, que llegó a ser de cinco goles con el 7-12 (min. 17). Saud, Marcos Braga y el chileno Payá, exjugador del conjunto herculino, protagonizaron las escasas acciones acertadas en ataque de un Sinfín impotente ante la fortaleza defensiva de la escuadra coruñesa, que llegó al descanso con una buena renta (13-17).

La segunda mitad, aunque el marcador final pudiera sugerir lo contrario, fue otra historia. Aunque los tantos de Javi Rodríguez y Jacob Díaz elevaron a cinco goles la ventaja del OAR (14-19), la reacción del conjunto santanderino fue meteórica, con un parcial de 6-1 que situó el 20-20 en el marcador (min. 40).

En los momentos más críticos para el equipo herculino, el Sinfín desperdició dos oportunidades de ponerse por primera vez por delante, pero Marín volvió a impedirlo. Valles asumió entonces el mando del ataque y repartió asistencias decisivas a los pivotes De Freitas y Malid para mantener al OAR por delante y asegurar el triunfo con un sensacional último minuto.

Sinfín Santander 29 - 33 OAR Coruña

Blendio Santander Ciudad Sinfín (13+16): Doval, Aguilella (5), Saud (6), Payá (2), Traspuesto, Casanova (3) y Mantecón -siete inicial-, Sanz (p.s.), Valverde, Carlos Fernández (1), Marcos Domínguez (4), Marcos Braga (7, 5p), Rama (1), Basualdo, Rasines y Urdiales.

Attica 21 Hotels OAR Coruña (17+16): Marín, Iglesias (4), Jacob Díaz (5), Valles (3), Carró, Diego Martínez (2) y Barreto (3) -siete inicial-, Mijuskovic (p.s.), Malid (1), De Freitas (2), Álex Chan, Mario López (1), Javi Rodríguez (7), Pasquet (1), Tobes (4) y Conde.

Árbitros: Monjo Ortega y Gutiérrez Sobrino (Colegio madrileño). Mostraron la tarjeta roja al jugador visitante Carró (min. 56). Excluyeron dos minutos a los visitantes Conde (2), Diego Martínez, De Freitas, Malid y Carró.

Marcador cada cinco minutos: 1-4, 6-7, 7-11, 8-12, 11-15, 13-17 (descanso), 16-19, 20-20, 21-22, 25-25, 26-27, 29-33.

Cancha: La Albericia.

Asistencia: 800 espectadores.