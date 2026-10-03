Previa | El OAR busca la primera victoria ante su público

Javi Rodríguez intenta lanzar a portería durante el OAR-Anaitasuna Carlota Blanco

El Attica 21 Hotels OAR Coruña regresa esta tarde (19.30 horas) al San Francisco Javier, donde todavía no ha ganado esta temporada. Tras caer en la jornada 2 contra el poderoso Anaitasuna, hoy reciben al recién ascendido Zarautz, que tan solo ha conseguido sumar un punto, pero fue contra el San Pablo Burgos.

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Nando González no tendrá bajas más allá de las tres habituales: Macapá, Pablo Moral y Henrique Traba. Por su parte, Zarautz es un equipo con una ideología muy marcada, que basa sus plantillas en la cantera y en jugadores nacidos en zonas cercanas. Es por ello que ha optado por mantener el bloque que les dio el ascenso desde Nacional el curso pasado y se ha reforzado con jugadores de la zona.

“Es un rival difícil porque su estilo de juego peculiar, sobre todo en ataque posicional, dificulta y porque es un equipo que compite los 60 minutos. Nosotros tendremos que hacer las cosas que hemos trabajado y dicho durante la semana para regalar a nuestros aficionados la primera victoria en casa”, afirma el técnico oarista.

Zarautz cuenta con tres jugadores entre los 20 máximos anotadores de la temporada hasta el momento: Alberto Aguirrezabalaga (2º con 21), Aimar Unanue (14º con 16) y Oihan Balenciaga (16º con 15). A pesar de ello, Nando afirma que "su principal virtud está en el bloque. Hay que estar atentos a todos".

"Es importante ganar todos los partidos, o intentar ganar lo más partidos posibles. Obviamente hay que hacerse fuertes en casa y creo que hoy tenemos una buena oportunidad", sentencia el preparador cántabro sobre el encuentro de esta tarde.

Homenaje

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Antes del encuentro será el momento de los homenajes, que en esta ocasión se llevarán a cabo para celebrar el título de campeones del Mundo que cinco jugadores del ICB Coruña consiguieron hace pocas semanas en el Mundial de balonmano adaptado.

Los jugadores Lorenzo Envo Edjang, Agustín Alejos, Juan López, Lorena Bermúdez y José Manuel Barroso formaron parte de la selección española que se proclamó campeona tras ganar a Japón en la final.