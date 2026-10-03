El OAR vuelve a tirar de épica en casa para imponerse a Zarautz (28-26)

Javi Rodríguez Moya trata de superar la defensa de Zarautz Quintana

Le costó más de lo esperado, pero el Attica 21 Hotels OAR Coruña consiguió imponerse al recién ascendido Zarautz (28-26) en un partido durísimo. Los coruñeses hicieron una mala primera parte y se fueron cinco abajo al descanso. Tras el paso por vestuarios, la actitud fue otra, sobre todo en defensa. La inspiración en ataque de Javi Rodríguez, sumada a la solidez de Malid, Conde y Mile en defensa lideraron una reacción que estuvo acompañada por una grada espectacular. Finalmente, el OAR consiguió brindar a su parroquia la primera victoria como local de la temporada.

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Empezó el partido con muchísimo acierto por parte de ambos equipos. Tanto fue así que se vieron cuatro goles antes incluso de que se cumpliera el minuto dos de juego. Apareció el desacierto y fue por parte local. El OAR se vio 2-4 abajo y la situación empeoró con la exclusión de Malid y el 7 metros a favor de Zarautz convertido por Zulaika.

Los visitantes se pusieron 3-6 arriba tras esos dos minutos y la situación no mejoró después para los locales. El problema estaba en la parcela defensiva. El conjunto vasco estaba encontrando situaciones francas de lanzamiento con mucha facilidad. A esto se sumó un atasco ofensivo, con poca fluidez e imprecisiones que frenaron en seco el arranque oarista.

El inicio de la reacción del OAR tuvo acento ‘koruño’. Varias acciones de mérito de Gonzalo Carró y Ángel Iglesias, tanto en ataque como en defensa, acercaron de nuevo a su equipo en el marcador. Sin embargo, al equipo de Nando González le volvió a costar encontrar a su segunda línea y se topó con el palo o con Etxebarría varias veces en su camino hacia la portería. El equipo seguía impreciso y el técnico cántabro solicitó tiempo muerto a nueve minutos del descanso.

A pesar del paso por el banquillo, la suerte y el acierto de cara a puerta siguieron sin estar del lado oarista. El mayor ejemplo fue una acción en la que Freitas se encontró con el poste en posición de pivote y, en el rechace, Mario López, con todo a favor, envió el balón por encima del larguero. Para colmo, en el siguiente ataque Barreto le volvió a dar al palo, aunque provocó un 7 metros que Etxeberría detuvo a Mario.

El extremo leonés fue excluido poco después y el OAR siguió encadenando errores en ataque. El cierre de primera parte no fue bueno, para desesperación en el banquillo de Nando González, y Zarautz se marchó al descanso con una ventaja de 11-16, aunque llegó a ir seis arriba.

Cambio de cara

La empresa se antojaba complicada, pero cosas peores ha visto el San Francisco Javier en los últimos años. Treinta minutos y cinco goles de desventaja por delante tenía el OAR contra un equipo aguerrido, fuerte en defensa y que se tomaba su tiempo en ataque. A pesar de que la segunda parte empezó con gol de Álex Chan, los locales se quedaron con un hombre menos por la exclusión, muy protestada, de Diego Martínez.

El acierto oarista comenzó a subir, así como su intensidad y dureza en defensa. La parroquia local comenzó a entonar el ‘sí se puede’ para intentar espolear a los suyos, que aun así necesitaban que Zarautz dejara de anotar para meterse de lleno en el partido.

Fue alrededor del minuto 40 donde se empezó a gestar la reacción. Los jugadores oaristas sacaron la garra que caracteriza a este equipo y pidieron aliento a su afición después de cada acción. Javi Rodríguez fue el líder ofensivo en este tramo, acompañado de un acertado Nacho Valles desde los 7 metros.

El jugador de Palets del Vallès estaba siendo el más inspirado del OAR junto con Mile Mijuskovic bajo palos, pero también lo seguía estando Jon Etxebarría con varias paradas de mucho mérito. A falta de quince minutos, el equipo herculino había hecho la mitad del trabajo y la diferencia se había reducido a tan solo dos goles: 21-23.

La dupla Malid-Conde, sumada a Diogo Freitas, volvió a dar solidez defensiva a un OAR que en ataque juntó a dos centrales como Valles y Chan en busca de una mayor inspiración. El empate a 24 llegó a falta de seis minutos y medio por medio de Freitas en posición de pivote. El San Francisco Javier era una caldera y el banquillo oarista estalló a la hora de reunirse durante el tiempo muerto solicitado por Zarautz.

Los visitantes siguieron atascados en ataque y el OAR no tardó en ponerse por delante. Fue a través de una contra que culminó Ángel Iglesias. Los locales habían encontrado su ritmo en ambos lados de la pista, pero una pérdida de Nacho Valles dejó en bandeja el 26-26. El partido se puso de cara en el siguiente ataque oarista, que se saldó con gol de Álex Chan y exclusión de Aitor Zulaika con poco más de dos minutos de juego por delante.

Mile se hizo grande de nuevo bajo los palos, Nacho Valles acertó en ataque y Zarautz se vio obligado a pedir tiempo muerto con dos abajo y un minuto por disputar. El conjunto vasco perdió el balón y, aunque el OAR no anotó más, consiguió su primera victoria como local de la temporada por 28-26. El OAR se queda con seis puntos de ocho posibles en su casillero y la próxima semana visitará al Sinfín en Santander.