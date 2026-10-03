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Balonmano Adaptado

El OAR homenajea a los campeones del Mundo

Los cinco integrantes del ICB Coruña que ganaron el Mundial con España recibieron una gran ovación del San Francisco Javier

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/10/2026 22:13
Homenaje a los integrantes del ICB Coruña campeones del Mundo
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La colaboración entre el Attica 21 Hotels OAR Coruña y el ICB Coruña sigue su curso. La última muestra fue este sábado, cuando el OAR preparó un bonito homenaje a los cinco integrantes del ICB que se proclamaron campeones del Mundo de balonmano adaptado con España recientemente.

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Antes del inicio del partido de División de Honor Plata ante Zarautz, Lorenzo Envo Edjang, Agustín Alejos, Juan López, Lorena Bermúdez y José Manuel Barroso salieron desde el túnel de vestuarios atravesando un pasillo de aplausos que formaron los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos, acompañados por toda la grada del San Francisco Javier.

Los cinco jugadores se dirigieron al centro del campo con sus medallas colgadas del cuello, donde recibieron un presente por parte de la Federación Galega de Balonmán. Además, el presidente del OAR, Carlos Resch, les hizo entrega de un cheque con el valor del dinero recaudado (1.310€) a favor del ICB Coruña durante los amistosos de pretemporada contra Culleredo y Gaia.

Homenaje a los integrantes del ICB Coruña campeones del Mundo
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