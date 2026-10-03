El OAR homenajea a los campeones del Mundo

Homenaje a los integrantes del ICB Coruña campeones del Mundo Quintana

La colaboración entre el Attica 21 Hotels OAR Coruña y el ICB Coruña sigue su curso. La última muestra fue este sábado, cuando el OAR preparó un bonito homenaje a los cinco integrantes del ICB que se proclamaron campeones del Mundo de balonmano adaptado con España recientemente.

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Antes del inicio del partido de División de Honor Plata ante Zarautz, Lorenzo Envo Edjang, Agustín Alejos, Juan López, Lorena Bermúdez y José Manuel Barroso salieron desde el túnel de vestuarios atravesando un pasillo de aplausos que formaron los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos, acompañados por toda la grada del San Francisco Javier.

Los cinco jugadores se dirigieron al centro del campo con sus medallas colgadas del cuello, donde recibieron un presente por parte de la Federación Galega de Balonmán. Además, el presidente del OAR, Carlos Resch, les hizo entrega de un cheque con el valor del dinero recaudado (1.310€) a favor del ICB Coruña durante los amistosos de pretemporada contra Culleredo y Gaia.