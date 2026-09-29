El OAR recibirá al Balonmano Cuenca en Copa del Rey

Una acción de Nacho Valles durante el OAR-Anaitasuna Carlota Blanco

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ya conoce al que será su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de balonmano 2026-27. Los coruñeses se medirán al Balonmano Cuenca de Asobal el día 28 de octubre, y lo harán como locales en el pabellón San Francisco Javier.

Este será el segundo partido del OAR en Copa del Rey en toda su larga historia, que cumple 75 años en 2027. El estreno fue hace apenas un año, cuando el Nava, donde militaban entonces Gonzalo Carró y Lilian Pasquet, visitó el polideportivo herculino. Aquel encuentro dejó un sabor de boca agridulce a la parroquia oarista, ya que el equipo estuvo a punto de superar la eliminatoria, pero cayó en la prórroga.

En esta ocasión, el OAR tampoco ha sido favorecido en el sorteo, ya que a pesar de haber podido ser emparejado con un equipo de su misma categoría, le ha tocado como rival uno de otra superior como es el Cuenca. El conjunto manchego fue el undécimo clasificado de la temporada 2025-26 en Asobal con 23 puntos, seis por encima del descenso y cuatro por encima del playout.

En el curso actual, el Cuenca ha ganado el único partido que ha jugado a domicilio (32-35 contra el Ademar) y ha caído en los dos que ha jugado como local: 26-28 contra Valladolid y 36-37 contra Proin Sevilla. Por su parte, el OAR ha empezado la temporada con triunfos a domicilio contra Antequera y Zaragoza y una derrota en casa ante Anaitasuna. Este sábado recibe en el San Francisco Javier al recién ascendido Zarautz (19.30 horas).

Formato

En esta primera ronda entran en juego un total de 24 equipos: los 16 de División de Honor Plata y ocho de liga Asobal. En un principio, deberían ser los ocho que peor clasificados hubieran quedado la temporada anterior, pero el hecho de que EON Alicante actúe como anfitrión de la fase final hace que entre precisamente el Nava, octavo clasificado el año pasado.

En la segunda ronda no entrarán equipos nuevos, sino que los doce que resulten vencedores en la primera se enfrentarán entre sí. En la tercera fase completarán el cuadro los seis ganadores de la segunda junto con seis equipos más de Asobal, excepto el vigente campeón (Barcelona) y el anfitrión (Caserío Ciudad Real).

La fase final incluirá un total de tres eliminatorias: cuartos, semifinales y final; las cuales se concentrarán en tres días y una única sede. Esta temporada tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en Ciudad Real y la jugarán los seis equipos que pasen de la fase anterior junto con el Barça y el Caserío.

Enfrentamientos de la 1ª ronda