Previa | El OAR viaja a Zaragoza para volver a la senda del triunfo

Ángel Iglesias lanza a portería durante el partido contra Anaitasuna Carlota Blanco

El inicio de temporada del Attica 21 Hotels OAR Coruña está siendo, al menos de momento, propio de una montaña rusa en cuanto a rivales se refiere. En la primera jornada visitó a un recién ascendido como Antequera, en la segunda recibió en el San Francisco Javier al gran favorito, el Anaitasuna, y esta tarde viajará a Zaragoza para medirse a otro equipo que, a priori, no está llamado a pelear por los puestos de cabeza en la División de Honor Plata.

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El OAR saltará a la pista del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI a partir de las 20.00 horas, pero el equipo comenzó su viaje hacia la ciudad aragonesa ya ayer. Junto con Nando González y el resto del cuerpo técnico estarán convocados 16 jugadores, por lo que el técnico deberá hacer un descarte de entre los disponibles. En el apartado de bajas, continúan lesionados Macapá, Pablo Moral y Henrique Traba.

Los coruñeses llegan a este encuentro con ganas de reencontrarse con sus mejores sensaciones después de haber ganado (no sin dificultades) en Antequera y haber caído en casa contra Anaitasuna. El OAR ha creado un proyecto llamado a estar en los primeros puestos de la tabla clasificatoria, con la ambición de pelear por los puestos de promoción de ascenso y, por qué no, soñar con subir a Liga Asobal. Para ello, debe empezar a sumar de dos con regularidad si quiere acabar la temporada entre los cinco primeros clasificados.

Por su parte, Zaragoza, que ascendió a Plata el mismo año que el OAR, todavía no sabe lo que es ganar en este inicio de curso. El conjunto maño cayó en casa en la primera jornada por 26-31 contra Guadalajara (recién descendido de la máxima categoría) y perdió el fin de semana pasado en Barcelona contra el Barça Atlètic por 38-31, con 8 goles del ex oarista Alberto Roldán para los blaugranas.

El conjunto maño ha recuperado en este mercado de fichajes a Ernesto Goñi tras una experiencia en Francia, además de haber incorporado a Oier Ruiz Zeberio, uno de los laterales derechos más destacados de la pasada temporada en Primera Nacional. Se trata de fichajes con lo que el club aragonés ha pretendido ganar en profundidad de plantilla, más que en dar un salto de calidad de primer nivel. La temporada pasada fueron bastante justos en esa rotación y con las nuevas incorporaciones junto a un bloque en el que continúa un portero top como Jorge Gómez, han conseguido dar un saltito hacia delante.