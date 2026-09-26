El OAR Coruña luce su calidad para regresar en Zaragoza a la senda del triunfo (27-32)

Oier Ruiz intenta lanzar a portería ante la defensa de varios jugadores del OAR Alejandro Meavilla/Balonmano Zaragoza

Jacinto Royo - Axencia Deportiva Galega. Zaragoza

Pese a un inicio más titubeante de lo esperado, el Attica 21 Hotels OAR Coruña se hizo fuerte a domicilio para demostrar la diferencia de nivel ante un Contazara Zaragoza que vendió muy cara su derrota. Tocaba desempatar para el conjunto que dirige Nando González tras una victoria y una dura derrota en casa ante el Anaitasuna, un rival directo que quiere regresar por la vía rápida a la máxima categoría del balonmano nacional. Desde luego, la visita a tierras mañas parecía terreno propicio habida cuenta de los dos reveses que ha sufrido en el inicio del curso el plantel de Carlos García, un equipo llamado a sufrir esta temporada. También le tocó esta vez al cuadro azulón pasar un mal rato frente al conjunto herculino, capaz de sacudirse el polvo del revolcón de la semana pasada a base de confianza, pegada y buen juego.

Madrugó para avisar el Attica 21 Hotels OAR Coruña con un robo inicial que permitió la contra de Mario López antes de que Javi Rodríguez hiciese subir el 2-4 con un lanzamiento lejano sobre el débil. Fue rebasados los seis minutos de juego cuando encontró un pasillo que le abrió la puerta de Marín para dar la vuelta al marcador en el 5-4. Entró entonces el choque en una fase muy abierta, sin dominador claro y con un ritmo de constante ida y vuelta. La muralla defensiva dibujada por Nando González no supo frenar las embestidas por el eje con Wagner, Etayo y Oier Ruiz ejerciendo de arietes. Había avisado el técnico cántabro del potencial en el juego combinativo de la primera línea de un rival que, sin embargo, sufrió mucho con el talento ofensivo de Javi Rodríguez.

El lateral jienense encontró todas y cada una de las rendijas para causar estragos en una defensa muy exigida. Su actuación permitió mantener a flote a sus compañeros, muy poco inspirados de cara a la portería rival a excepción de Jacob Díaz y De Freitas (12-12, min. 19). Sin embargo, el conjunto coruñés acumula un arsenal casi infinito en su plantel como demostraron los compases previos al descanso. Encendió la mecha Marín con una gran parada al tiro de Della Ratta que encontró continuidad en la finta de Jacob Díaz que provocó una exclusión. Desde ahí hasta el intermedio se produjo un carrusel de excelencia con el que firmar un parcial de 2-7 con goles de todas las clases (14-19, min. 30). Mención especial mereció Diego Martínez como punta de lanza del vendaval coruñés.

Bien asentadas las bases de la victoria, la segunda parte fue un ejercicio de firmeza y concentración a partes iguales. Tocaba conservar el botín empleando una defensa férrea, control del ritmo del partido para evitar otro correcalles y, al mismo tiempo, dar rienda suelta al caudal ofensivo de los jugadores más inspirados del OAR Coruña. De todo ello se encargó Valles como director de orquesta. La guinda del pastel del ambicioso proyecto herculino volvió a demostrar que su llegada ha sido un rotundo salto de calidad. El central madrileño templó, ordenó y distribuyó con precisión quirúrgica cada maniobra de una tropa de jugadores que ya no dejaron duda alguna sobre el vencedor de la contienda (20-27, min. 44).

Ni siquiera cierta fase de relajación a falta de diez minutos para el final y la buena actuación de Jorge Gómez entre los tres palos permitió al Contazara Zaragoza soñar con sacar nada positivo. Acudió al rescate del 25-28 el propio Valles con un lanzamiento de penalti que volvió a colocar tierra de por medio para disfrutar de un epílogo plácido antes de poner la vista en casa para sumar dos puntos frente a otro rival de la parte baja de la tabla como es el Amenabar Zarautz.