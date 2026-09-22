El ICB lleva a A Coruña al primer escalón del balonmano internacional

Cinco integrantes del ICB Coruña en el pabellón San Francisco Javier durante el descanso del OAR-Culleredo de pretemporada Quintana

Este domingo, España se proclamó campeona del Mundo de balonmano adaptado. En ese equipo había hasta cinco integrantes del ICB Coruña, uno de los clubes más jóvenes y con menor estructura a nivel nacional de este deporte. Los jugadores Lorenzo Envo Edjang, Agustín Alejos, Juan López, Lorena Bermúdez y José Manuel Barroso formaron parte de la selección española que se proclamó campeona tras ganar a Japón en la final.

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Pero en el ICB hay más miembros. Se trata de un club que todavía no ha cumplido los cinco años y que nació de la iniciativa personal de un Lorenzo Envo Edjang que ya sabía lo que era practicar deporte adaptado de primer nivel en otros puntos de España. Sin embargo, cuando llegó a A Coruña, “quería hacer algo, pero era imposible”, recuerda. Esa necesidad se juntó con una mala experiencia en un colegio y, a partir de ahí, nació la idea de crear el club. “No solo era deporte, era abrir y concienciar a la gente a través del deporte de las dificultades que tienen las personas que están en silla. Mucha gente quiere hacer deporte adaptado y se frustra porque piensa que no hay nada. No es que no haya nada, lo que no hay es visibilidad y el ICB va un poco en ese sentido, en dar la oportunidad a quien la quiera”, añade.

Inicio complejo

Los comienzos no fueron sencillos. “Quería que fuera un deporte gratuito, entonces mi gran lucha el primer año fue buscar sillas de ruedas hablando con contactos y amigos que tengo para encontrar sillas. Al principio iba yo solo a entrenar con mi mujer y lo intentaba promocionar, pero no podíamos competir”, relata Lorenzo. La idea inicial era que el club compaginara baloncesto y balonmano, pero los elevados costes hicieron que se decantaran definitivamente solo por el balonmano.

Sin embargo, pese a que ahora no se dedican al baloncesto en el ICB, varios de los integrantes del club provienen de este deporte, lo que les da ventaja: “La movilidad de la silla ya la tenemos, solo tenemos que adaptarla a la normativa del balonmano. Nos están ayudando contactos que tengo, que son buenos, y los chicos tienen nivel. A la gente nueva quiero ponerla a ese nivel porque ellos nunca pensaron que un deportista en silla de ruedas pudiera entrenar y competir como alguien de ACB o Asobal. Vamos a trabajar para que estén bien, fuertes y puedan competir a alto nivel con nosotros”, afirma Edjang.

Tanto el ICB en particular como el balonmano adaptado en general se encuentran en fase de crecimiento. La liga nacional tiene apenas tres años de vida. El primero de ellos se disputó en formato concentración debido a la escasez de equipos, algo que favorece a los clubes más humildes. “Somos doce personas, tengo que mover doce sillas de paseo, doce sillas de juego y doce maletas. Necesito mínimo dos furgonetas, una para la gente y otra para todo el material”, explica Lorenzo. El segundo año se hizo a ida y vuelta, pero esta última temporada ya han ido apareciendo cada vez más equipos. En esos tres cursos, el ICB se ha quedado con la miel en los labios, ya que fue tercero el primer año y segundo los dos siguientes.

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Normativa

El balonmano adaptado tiene una normativa particular que se encuentra en constante desarrollo por parte de las federaciones, que dialogan con los jugadores para tratar de hacerlo lo más atractivo y disfrutable posible. Se trata, ahora mismo, de una mezcla entre balonmano pista y balonmano playa en la que cada equipo tiene cuatro jugadores en pista de manera simultánea.

Uno de los condicionantes reside en el tipo de discapacidad de los jugadores. Todos ellos deben pasar un reconocimiento médico en el que, dependiendo de su movilidad, reciben una puntuación. La suma de las puntuaciones de los cuatro jugadores que estén en pista no puede rebasar los once puntos en ningún momento. “Las puntuaciones existen para que las personas con menos movilidad puedan jugar”, explica Lorenzo. El partido se juega al mejor de tres sets, que tienen una duración de diez minutos cada uno. Además, hay los llamados ‘goles espectaculares’, que cuentan doble y se hacen girando la silla por completo.

Relación con el OAR

En los últimos años, el Attica 21 Hotels OAR Coruña ha acogido bajo su brazo al ICB Coruña. La temporada pasada, durante el descanso de uno de sus partidos, se llevó a cabo una demostración de balonmano adaptado en la que se pudieron probar las sillas. En la pretemporada de este verano se jugaron dos amistosos benéficos cuya recaudación fue destinada al ICB. Y ambos clubes tienen más colaboraciones previstas para el futuro.

“Estamos encantadísimos con el OAR. Desde que tocamos su puerta para que echaran una mano siempre han estado ahí. Para nosotros significa muchísimo porque sabemos lo complicado que es tener un club, pelear por lo que pelean y pensar también en ayudar”, sentencia Lorenzo.