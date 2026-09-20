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O Noso Deporte | Balonmano adaptado

El ICB Coruña se baña en oro mundial con España

Los jugadores Lorenzo Envo Edjang, Agustín Alejos, Juan López, Lorena Bermúdez y José Manuel Barroso formaron parte de la selección española que se proclamó campeona tras ganar a Japón en la final

María Varela
María Varela
20/09/2026 22:37
La selección española de balonmano en silla de ruedas campeona del mundo
La selección española de balonmano en silla de ruedas campeona del mundo
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La selección española de balonmano en silla de ruedas se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia al ganar en la final del torneo disputado en Granollers a Japón por 1-2 (9-13, 17-5 y 5-6 de parciales en los sets). Un triunfo con marcado acento coruñés con la presencia de hasta cinco jugadores del ICB Coruña: los centrales Lorenzo Envo Edjang y Agustín Alejos, el portero Juan López, la extremo derecho Lorena Bermúdez y el extremo izquierdo José Manuel Barroso.

España aprovechó su condición de favorita y fue de menos a más en un Campeonato del Mundo en el que solo perdió un partido en la fase de grupos contra Francia. Libia en esa primera ronda; Brasil en cuartos de final; Chile en semifinales y Japón en la gran final fueron sus víctimas. 

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