El ICB Coruña se baña en oro mundial con España

La selección española de balonmano en silla de ruedas campeona del mundo RFEBM

La selección española de balonmano en silla de ruedas se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia al ganar en la final del torneo disputado en Granollers a Japón por 1-2 (9-13, 17-5 y 5-6 de parciales en los sets). Un triunfo con marcado acento coruñés con la presencia de hasta cinco jugadores del ICB Coruña: los centrales Lorenzo Envo Edjang y Agustín Alejos, el portero Juan López, la extremo derecho Lorena Bermúdez y el extremo izquierdo José Manuel Barroso.

España aprovechó su condición de favorita y fue de menos a más en un Campeonato del Mundo en el que solo perdió un partido en la fase de grupos contra Francia. Libia en esa primera ronda; Brasil en cuartos de final; Chile en semifinales y Japón en la gran final fueron sus víctimas.