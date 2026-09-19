Previa | Duelo de candidatos a todo en el San Francisco Javier

Sergio Tobes intenta lanzar a portería durante el amistoso contra el Ademar Germán Barreiros

Es apenas la jornada número dos de la temporada, pero ya va a dejar lo que promete ser uno de los duelos del año entre dos de los máximos candidatos a todo en la División de Honor Plata. El Attica 21 Hotels OAR Coruña recibe en el San Francisco Javier (19.30 horas) al mítico Anaitasuna. Los dos han empezado el curso con el cartel favoritos colgado del cuello y querrán demostrarlo en su primer enfrentamiento directo.

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El OAR llega tras una semana de entrenamientos en la que no ha tenido percances físicos. Las bajas son las ya conocidas de Macapá y Pablo Moral, a quienes se sigue uniendo a falta de más pruebas Henrique Traba. "La gente ha entrenado muy bien, ha sido una buena semana de entrenamiento", afirma el técnico oarista, Nando González.

Enfrente tendrán a uno de los proyectos más potentes de la liga, por no decir el más potente. A un equipo que la temporada pasada se metió en fase de ascenso y que ha logrado mantener ese bloque se le ha sumado el talento y la proyección del coruñés Xoán Fernández, así como la experiencia de dos jugadorazos como Eduardo Gurbindo, seis veces medallista internacional con España, y Antonio Bazán, pivote campeón de Europa con el Barça la temporada pasada.

"Eso les convierte en un equipo todavía más peligroso, independientemente de lo que ya tenían el año pasado. Tienen muchas variantes, son un equipo muy peligroso y complicado. Vamos a intentar desactivarles lo más que podamos y a aprovechar nuestras virtudes. Hemos trabajado en buena línea para ello. Tenemos que hacer un buen partido defensivo y ofensivamente aprovechar lo que hemos trabajado para intentar buscar sus puntos débiles", añade Nando, que prevé un partido "de mucho ida y vuelta".

El OAR arrancó la temporada con una más que trabajada victoria a domicilio contra Antequera (24-30), aunque al descanso tan solo tenía dos goles de ventaja (12-14). "Fue un partido típico de primera jornada de liga. No fue nuestro mejor partido, pero estuvimos resolutivos. Si alguien piensa que fuera de casa vamos a ganar todos los partidos de quince, es que el año pasado no ha aprendido nada. Corregir trabajando y seguir para delante", afirma el técnico cántabro.

Por su parte, Anaitasuna debutó en casa contra el Barça Atlètic, a quien consiguió imponerse por 33-30 con diez goles de Iker Elola. El San Francisco Javier se vestirá de gala para acoger un partidazo entre dos equipos llamados a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Desde el club esperan colgar el cartel de 'no hay billetes' y cuentan con gran expectación para el encuentro.