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O Noso Deporte | Balonmano

España luchará por el oro en el Mundial de balonmano adaptado por primera vez en la historia

La selección cuenta con cinco jugadores representando al ICB Coruña

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/09/2026 23:09
Los cinco representantes del ICB Coruña
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La selección española de balonmano adaptado peleará por ser campeona del Mundo este domingo. Allí, el ICB Coruña contará con hasta cinco representantes: los centrales Lorenzo Envo Edjang y Agustín Alejos, el portero Juan López, la extremo derecho Lorena Bermúdez y el extremo izquierdo José Manuel Barroso.

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España pasó la fase de grupos como segunda tras ganar a Libia (2-0) y caer con Francia (0-2). En cuartos de final se impuso (2-1) a la todopoderosa Brasil, campeona del Mundo en 2023, en una exhibición de Fran Cazurro. En semifinales esperaba Chile, que superó a Estados Unidos, pero España volvió a demostrar un gran momento de forma y selló su pase a la gran final por 2-0, gracias a un gol de Lorenzo Envo Edjang casi sobre la bocina del final del segundo set y que significó el 7-6 para su equipo en ese parcial.

Por el otro lado del cuadro, Francia cayó en cuartos de final contra Portugal, rival de Japón en semifinales. Sin embargo, el combinado luso cedió por dos sets a cero y serán los nipones quienes se medirán a España en el partido por el oro este domingo. La gran final se disputará en Granollers a partir de las 20.00 horas.

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