El OAR cae en un duelo de poder a poder con Anaitasuna (31-35)

Una acción ofensiva de Javi Rodríguez ante la defensa de Gurbindo durante el OAR-Anaitasuna Carlota Blanco

No pudo ser. El Attica 21 Hotels OAR Coruña lo intento contra todo y contra todos, pero terminó cayendo en lo que fue un partidazo, no exento de polémica, contra el Anaitasuna (31-35). Los locales acabaron la primera parte con ventaja a pesar de no ver puerta en los seis minutos iniciales. Pero la salida de vestuarios de los navarros fue muy seria tanto en ataque como en defensa y lograron una ventaja de cuatro goles que el OAR intentó, pero no pudo remontar.

Xoán Fernández: "Espero que nos salga una buena temporada y que a OAR y Cisne también les vaya bien" Más información

Las defensas se impusieron a los ataques durante los primeros tres minutos de juego, hasta que Anaitasuna se quedó en inferioridad por la exclusión de Gurbindo en una contra oarista. Sin embargo, fueron los navarros los primeros en marcar, ya con amenaza de pasivo, por medio de Ibai Etxarte. No tardó en compensarse el asunto, ya que los colegiados impusieron doble castigo al OAR en un giro de Bazán que acabó con la exclusión de Malid y un siete metros transformado por Redondo.

No fue hasta casi el minuto seis que los coruñeses estrenaron su casillero por medio de Javi Rodríguez, plasmando las dificultades que les presentaba la defensa de Anaitasuna en estos primeros minutos. El OAR recupero a Malid, pero casi de manera inmediata perdió a Mario López en una jugada en la que los árbitros consideraron que había tocado la pelota con el pie deliberadamente.

Con 2-5, la sociedad Nacho Valles-Jacob Díaz se echó al OAR a las espaldas y, junto a tres buenas defensas, los locales igualaron a 5 el encuentro. El choque ganó en ritmo, Jacob y Nacho continuaron opacando la ofensiva oarista (ocho goles entre ambos en los 30 minutos inaugurales), mientras que Xoán Fernández veía puerta con sus tres primeros lanzamientos para Anaitasuna.

En el San Francisco Javier se empezaba a ver un partidazo, lo que se esperaba de dos equipos candidatos a todo esta temporada en División de Honor Plata. El OAR siguió certero en ataque y, junto a varias intervenciones espectaculares de Mile Mijuskovic bajo los palos, se puso 13-11 arriba a falta de cinco minutos para el descanso.

Nacho Moyano pidió tiempo muerto para reordenar a los suyos de cara al tramo final de la primera parte. Su equipo mejoró, pero el Mile y el OAR siguieron siendo un muro en defensa en esos últimos instantes para conseguir llegar con ventaja al tiempo de descanso, 15-13.

Nacho Valles durante el OAR-Anaitasuna Carlota Blanco

Segunda mitad

El inicio de la segunda mitad fue, en varios sentidos, similar al de la primera. La defensa de Anaitasuna se le volvió a atragantar al OAR, que no conseguía encontrar situaciones claras de tiro. Por su parte, los navarros empataron el encuentro por medio de un inspirado Ibai Etxarte. Los coruñeses empezaron a encontrar una vía de gol en el extremo izquierdo, donde Xabi Barreto estuvo especialmente acertado en ese tramo del encuentro. En la otra punta del campo, Mile Mijuskovic seguía apagando fuegos bajo los palos.

En la dirección de juego, Sergio Tobes aprovechó su oportunidad tras el descanso. El joven central oarista consiguió ver puerta en más de una ocasión y fue capaz de encontrar a sus compañeros de segunda línea en situaciones de ventaja. El marcador volvió a estar igualado. El OAR tuvo la ocasión de ponerse por delante con su primer 7 metros del partido (en el minuto 43:50), pero Mario López se encontró con el larguero. Tras ese gol, dos despistes le costaron a los locales dos tantos en contra que obligaron a Nando González a pedir tiempo muerto con 22-24 abajo.

La primera unidad oarista regresó a la pista, pero Anaitasuna no bajó el nivel de intensidad defensiva y empezó a encontrar a Bazán en posición de pivote. El ex del Barça estuvo letal ante Mile para mantener a su equipo con una cómoda ventaja. Para más inri, el OAR se quedó con uno menos durante dos minutos y el San Francisco Javier empezó a entonar el ‘sí se puede’. Una parada de Mile y un gol de Nacho en ese tramo acercaron a los coruñeses y asustaron a Anaitasuna, que pidió tiempo muerto con diez minutos de juego por delante.

La parroquia y el equipo herculinos empezaron a hacer notorio su descontento con la actuación arbitral, pero primó de nuevo el ‘sí se puede’ con 25-29 abajo a falta de siete minutos. El OAR mejoró en ataque y, a pesar de una nueva inferioridad, consiguió acertar por medio de Jacob Díaz y Nacho Valles.

Ya con la igualdad numérica recuperada, la polémica siguió creciendo. Jacob Díaz fue desestabilizado en el aire durante su acción de tiro. Jaurrieta detuvo el lanzamiento y los colegiados optaron por no señalar falta. En el siguiente ataque, Bazán volvió a distanciar a Anaitasuna. 27-31 con apenas tres minutos por delante.

La esperanza volvió al San Francisco Javier con la exclusión de Gurbindo. Parecía una quimera, pero la grada volvió a creer y así lo hicieron también los jugadores del OAR. El primero de los goles fue obra de Javi Rodríguez y el segundo de Mile Mijuskovic desde su campo tras una gran parada. Todo pareció desmoronarse con un gol de Elizondo, pero Gonzalo Carró respondió casi al instante. Un nuevo intercambio de golpes puso el 31-33 a falta de un minuto. El OAR mordió con todo, pero se desajustó y terminó concediendo dos nuevos tantos que significaron el 31-35 definitivo.

OAR Coruña 31-35 Anaitasuna

OAR: Mile Mijuskovic (1, p.), Isra Marín (p.) - Diogo Freitas (1), Jacob Díaz (7), Álex Chan (0), Sergio Tobes (3), Xabi Barreto (6), Gonzalo Carró (2), Mario López (0), Javi Rodríguez (3), Diego Martínez (1), Álex Malid (0), Lilian Pasquet (1), Nacho Valles (5), Ángel Iglesias (1) y Álex Conde (0).

Anaitasuna: Ander Jaurrieta (p.), Gerard Forns (p.) - Antonio Bazán (3), Iker Elola (3), Xoán Fernández (4), Andoni Beraza (0), Mikel Redondo (1), Unai Elizondo (3), Eduardo Gurbindo (1), Xabi Istúriz (2), Oleg Kisselev (3), Marco Moreno (1), Ibai Etxarte (8), Martín Ganuza (4), Adrián Glaría (2) y Diego Lita (0).

Resultado cada 5 minutos: 0-2, 2-5, 6-6, 9-10, 13-11, 15-13 - descanso - 16-16, 19-19, 22-24, 24-27, 26-30 y 31-35.

Árbitros: Ignacio Rubio y Sergio Fernández-Montes. Excluyeron a Gonzalo Carró, Mario López, Javi Rodríguez, Álex Malid y Lilian Pasquet, del OAR; a Unai Elizondo y a Eduardo Gurbindo (2), de Anaitasuna.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de División de Honor Plata disputado en el pabellón San Francisco Javier de A Coruña.