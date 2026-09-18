Xoán Fernández: "Espero que nos salga una buena temporada y que a OAR y Cisne también les vaya bien"
Coruñés de nacimiento y pontevedrés de sentimiento, vive su primera experiencia fuera de Galicia con el Anaitasuna, rival del OAR en la jornada 2
Xoán Fernández (A Coruña, 2006) empezó su trayectoria en el balonmano con el Abegondo, pero con apenas doce años llamó la atención del Cisne y puso rumbo a Pontevedra, donde ya estaba su hermano Víctor. Desde entonces ha ido quemando etapas hasta asentarse en los Hispanos Júnior y destacar en el primer equipo del Cisne.
Dos hechos que le han valido la llamada de uno de los proyectos más potentes de toda la División de Honor Plata, la del histórico Anaitasuna. Xoán llega a un equipo diseñado para pelear por todo en la categoría y en su camino se cruza este sábado (19.30 horas en el San Francisco Javier) el equipo de su ciudad natal, el Attica 21 Hotels OAR Coruña.
¿Qué tal le está yendo la adaptación a Pamplona?
Está siendo duro. Considero que la gente de aquí es mucho más cerrada que nosotros (los gallegos), me da la impresión. La verdad es que es mucho más difícil coger relaciones aquí con respecto a Galicia, que es donde tengo a toda mi familia y mis amigos. Es un año de aprendizaje, de salir de casa y de Galicia, con nuevos retos y metas diferentes.
Es su primera vez completamente solo, ¿no? En A Coruña tenía a sus padres y en Pontevedra a su hermano.
Yo fiché por el Cisne con doce años y es como mi casa. Soy de Coruña, pero mi casa para mí en Pontevedra. Mi pareja y todos mis mejores amigos viven allí. Estuve viviendo con mi hermano más de dos años allí después de estar de la residencia. Recuerdos de Coruña, de vivir en mi casa o de cuando iba a la escuela de pequeño te puedo decir muy pocos, no me acuerdo.
¿Y a nivel de balonmano? ¿Le ayuda que el entrenador sea el mismo que en la selección (Nacho Moyano)?
Con el equipo muy bien, con el club estoy muy contento. La verdad es que los compañeros son muy buenos todos y, en el fondo, hay rivalidad por ver quién gana esos pequeños títulos de jugar más tiempo, pero es sana. Tener a Nacho me ayuda, pero tampoco se nota muchísimo porque la selección es una cosa, pero ahora en el club es otra. Aunque hay jugadas o temas que se repiten, no es lo mismo cómo entrenas con la selección a cómo entrenas aquí, hay muchísima variabilidad.
¿Qué parte de culpa tuvo Nacho en que usted acabar en Anaitasuna este verano?
Yo en Cisne estaba súper feliz. De hecho, no descarto la idea de en un futuro poder volver porque en mi etapa allí estuve muy, muy feliz. Pero creo que a nivel personal necesitaba un año de salir de mi ciudad. Con 20 años, ir a un equipo de fuera, hacer cosas nuevas, tener nuevas metas... Yo lo veía como que te puede salir un año tanto en lo personal como en lo deportivo muy bueno. O también te puede salir un año en el que te das cuenta de que estás muy cómodo viviendo en Galicia o que no es lo que esperabas. Pero si no vives esas experiencias cuando tienes la oportunidad, igual no las puedes vivir en el futuro.
Tuve ofertas de Asobal y de Plata, pero decidí quedarme con Anaitasuna y con Nacho para seguir mejorando. Llevaba un círculo de tres años que estaba mejorando, pero quería seguir en otros aspectos. También me apetecía cambiar un poco de entrenador, pero para saber si otra persona, sobre todo al ser el de la selección, me podía ayudar. Cada entrenador te da su aporte para poder mejorar y me apetecía encontrar otro aporte que me pudiera ayudar.
¿Cómo han sido las primeras sensaciones en pretemporada y la primera jornada contra el Barça?
Primeras sensaciones buenas, aunque no salí nada contento con el partido que había hecho. Creo que no reflejé en la pista el nivel que debo dar y que me debo exigir. Si me tengo que da una nota, me daría un 5. Fue el primer partido, de ahí para arriba, tampoco me voy con malas sensaciones.
¿Qué le parece el proyecto del equipo? Ambicioso como pocos.
Con el proyecto que ya había, con 'Gurbi' (Gurbindo), Bazán... Hay un equipazo. En Cisne, según he leído, han confeccionado una plantilla para mitad de tabla e intentar luchar por meterse en fase de ascenso, pero este año hay equipos muy fuertes con la bajada de Asobal de Huesca y Guadalajara. Entonces también me apetecía cambiar un poco de aires y entrar en esa faceta de un equipo que se está jugando un ascenso a Asobal, con una inversión económica muy alta para poder subir. Eso también me atrajo para venir, el vivir esa experiencia.
¿Y el del OAR?
Es otro proyecto, junto con el nuestro, y desde mi punto de vista creo que el suyo incluso más ilusionante a nivel económico, porque la apuesta de este año para que asciendan es muy elevada. En el fondo, lo que creo que le lastra al OAR es que tiene muy buenos perfiles de jugadores, muy buenas plantillas, pero que son todos nuevos, no suelen tener algo confeccionado. Pero estoy muy contento por ellos, por el proyecto.
¿Hubo algún contacto con usted este verano?
No. Tuve bastantes equipos de Plata y tres o cuatro de Asobal que preguntaron por mí. En enero tuve una cercanía con EON Alicante y estuve a punto de marcharme, pero al final no se dio, yo en Cisne estaba muy cómodo y feliz. Me atrevía a lo de Nacho porque también me apetecía, me vi que estaba un poco cansado de mi dinámica de vida y quise cambiar de aires un año a ver qué tal me iba todo.
Con OAR no tuve nada, pero sí que es un equipo en el que no descarto que me pudiera gustar acabar el día de mañana. Está cerca de casa, tiene un presidente que es un sol y creo que la ciudad de A Coruña se merece tener un equipo de Asobal, sobre todo porque es la ciudad de la que soy yo también.
A pesar de ser de A Coruña, nunca llegó a jugar en la base del OAR.
Yo jugué en la cantera de Abegondo hasta los doce año, que fue cuando Óscar Arosa, entrenador del infantil de Cisne, le gustaba mucho cómo jugaba, vio que tenía proyección y, con ayuda de mis padres y de él, pude iniciar el camino para irme a vivir fuera. Diría que fue la experiencia más dura de mi vida, pero gratificante.
¿Cómo vivió el Europeo este verano? ¿Fue duro el pasar las primeras rondas invictos y caer luego en la primera eliminatoria?
Fue muy chungo porque veníamos invictos. Empezamos en navidades yendo a París, con un torneo en el que quedamos segundos porque perdemos de uno contra Alemania. En marzo nos juntamos una semana entera en la que le ganamos dos partidos a Croacia. Luego tuvimos una semana de preparación en mayo con un torneo en Suiza que quedamos campeones. Y ya nos fuimos a jugar el Europeo.
Empiezas invicto, súper guay, y te caes contra Eslovenia, que no lo esperabas. Le ganas a Dinamarca y caes contra Eslovenia y te caes en cuartos después de llevar currando todo el año. El problema luego fue que veníamos de competir al fallo, nos caímos en cuartos y tuvimos que jugar durante tres partidos para ver quién quedaba séptimo y octavo. El caso es que este año nos tuvimos que poner las pilas porque decidía los puestos de grupo del Mundial del año que viene.
¿Usted todavía entraría por edad?
Sí, porque es un torneo sub-21. Depende también de la temporada que haga este año y del entrenador. El año pasado hice un temporadón y me acabó llevando, también me quiso fichar por algo. Este año veremos qué tal se da la liga y todo. Evidentemente hay que mejorar muchas cosas para llegar arriba, pero una de las cosas por las que me quiso fichar es porque dice que tengo un potencial muy fuerte. Pero espero que nos salga una buena temporada y que a OAR y Cisne también les vaya bien. Me gustaría que subiera directo uno de los tres y los otros dos se metieran en playoff.