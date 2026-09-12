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O Noso Deporte | Balonmano

Previa | Debut trampa a más de mil kilómetros de casa para el OAR

El equipo coruñés se mide al recién ascendido Antequera en la primera jornada de División de Honor Plata

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
12/09/2026 04:00
Nando González da instrucciones a Mario López y Sergio Tobes durante el amistoso contra el Ademar
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El debut del Attica 21 Hotels OAR Coruña esta temporada no se hará esperar y será el segundo partido de la jornada tras el Sinfín-Ibiza que abre la liga. El equipo coruñés visita al recién ascendido Antequera (hoy a las 18.30 horas) en un partido que puede parecer más sencillo de lo que realmente es. 

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El OAR parte con el cartel de favorito tanto por plantilla como por estatus en la División de Honor Plata, pero en palabras de su entrenador, Nando González: “Si pensamos que vamos a ganar sin bajarnos del autobús, nos estamos equivocando”. “Tendremos que hacer las cosas muy bien para no dar chance de que se metan en el partido, para que no se lo crean, y estar firmes desde el minuto uno al sesenta”, añade.

El técnico cántabro tendrá las bajas ya conocidas de Pablo Moral, Macapá y Henrique Traba, los tres con problemas en sus rodillas. El resto de la plantilla, salvo sorpresa de última hora, estará disponible para el debut. "Ha sido una semana que se nota que es de competición, en la que los chicos han entrenado bien, concentrados. La pretemporada está muy bien para cosas puntuales, pero no hay que fiarse mucho de los resultados, lo único que cuenta empieza ahora", dice Nando.

Sobre su rival, el entrenador oarista afirma que "es un buen equipo que sabe potenciar su plantilla. Creo que ha hecho buenos fichajes y a eso se le añade que jugamos en su casa y que es un equipo que muestra mucha ilusión después de volver a Plata". 

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El partido dejará varios reencuentros, como el de Jacob Díaz, ahora en el OAR, con el que fue su equipo la temporada pasada. Con Antequera estará Mauro Jauregiberry, que militó en el conjunto coruñés durante la temporada 2023-24. 

El conjunto malagueño ha mantenido el bloque del ascenso, aunque ha cerrado varios fichajes interesantes como el de Víctor Morales desde el Caserío de Asobal, o el de Pau Hernández, del Barça Atlètic. También tienen al internacional estadounidense Sean Corning o a Julio Morgado, que el curso pasado ascendió a la máxima categoría con Proin Sevilla. Una suma de nombres que les convierte en el recién ascendido que, a priori, mejor se ha reforzado y en un equipo a tener en cuenta para poder dar alguna que otra sorpresa a lo largo de la temporada.

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