Crónica | El OAR abre la Liga con victoria en Antequera (24-30)

Mile Mijuskovic, portero del OAR, hace una parada ante el Antequera Javier Martínez

El Attica 21 Hotels OAR Coruña empieza la temporada de forma inmejorable con una victoria a domicilio por 24-30 ante el Antequera. El equipo coruñés solo pasó apuros en un tramo de la primera parte en la que un 5-0 de parcial de su rival le hizo emplearse a fondo. El resto del encuentro lo dominó con Mile Mijuskovic luciéndose en la portería y Mario López como el jugador más efectivo en el ataque con nueve goles. Primeros dos puntos de un curso al que el OAR se presenta con la máxima ambición. La próxima semana el equipo debutará en San Francisco Javier ante su público frente a Anaitasuna.

Nando González avisaba de que no había que fiarse de que el rival fuese un recién ascendido. Eso muchas veces supone un aliciente extra. El club estaba de fiesta en su regreso a la categoría de plata del balonmano español y quería darse un homenaje. E incluso fue el primero en marcar y adelantarse en el electrónico. Con un poco de suerte, porque el primer tiro a puerta de los coruñeses se estrelló contra el palo y porque Mile Mijuskovic hizo hasta dos paradas salvadoras, la primera a un siete metros, la segunda a su rechace, y solo a la tercera pudieron anotar los locales para el 1-0 con el consiguiente enfado del portero montenegrino y las disculpas de sus compañeros.

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No fue la primera vez que el OAR fue por detrás en el marcador, aunque a partir de entonces la dinámica fue a su favor. El coruñés Ángel Iglesias, uno de los hijos pródigos retornados a casa, inauguró el marcador, primer gol oficial de la temporada para el conjunto de Nando González, que soltó el brazo para, con un parcial de 0-4, obligar al técnico local a pedir un tiempo muerto tras el 5-9. Efectivo, porque al regreso el Antequera se puso 8-9, prácticamente devolviéndole el parcial (3-0). Fue González el que pidió el tiempo, aunque continuó la sangría hasta el 10-9 (5-0) con Sean Corning como gran protagonista. Lilian Pasquet cortó la sequía de casi ocho minutos sin marcar del OAR, al que la entrada de Diogo Freitas le dio un nuevo aire ofensivo, lo que unido a la aportación de Mario López le permitió dar un estirón hasta el descanso: 12-14.

El OAR aceleró en la segunda parte. Álex Chan, que apenas había tenido incidencia en el juego en la primera parte, reclamó su momento, sumándose al constante acierto de Mario López, un goteo constante desde la esquina y con efectividad del cien por cien en los sietes metros. Así, la ventaja se disparó hasta el 17-23. El Antequera intentaba adelantar la defensa, presionar más arriba para molestar en la dirección del juego donde Gonzalo Carró se mostraba imperial. Pero eso también permitió correr a los coruñeses, que se sentían cómodos.

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Además, cuando no se podían imponer mediante el ataque, lo hacían desde la defensa, secando poco a poco a su rival. A los últimos diez minutos, el OAR llegó con todo a su favor para sumar la primera victoria del año. Porque además se sumó a la fiesta Mile Mijuskovic, que iba de parada en parada antológica. Ángel Iglesias, que había abierto el marcador, lo cerró en el 23-30, aunque al partido aún le quedó tiempo para un siete metros con el que el local Julio Morgado puso el definitivo 24-30.

Antequera 24- 30 OAR Coruña

Dólmenes Antequera (12+12): José María Martín, Ignacio del Castillo (2), Albert Massa (2), Sean Corning (5), Pau Hernández, Pablo Varo, Mauro Jaureguiberry (2), Isaac García, Enrique Pérez, Dilan Belacazar (4), Jeremy Figueredo (2), Juan Aranda, Julio Morgado (6), Javier González (1) y Miguel Sánchez.

Attica 21 Hotels OAR Coruña (14+16): Mile Mijuskovic, Diogo Freitas (3), Jacob Díaz (3), Álex Chan (3), Sergio Tobes, Xabier Barreto (2), Gonzalo Carró (2), Mario López (9), Javier Rodríguez (1), Diego Martínez (1), Álex Malid, Lilian Pasquet (1), Nacho Vallés (2), Ángel Iglesias (3) y Álex Conde.

Parciales cada cinco minutos: 1-1, 3-3, 5-6, 6-9, 9-9, 12-14 (descanso); 13-16, 16-20, 17-23, 18-25, 21-26 y 24-30.

Árbitros: Víctor Rollán y Sergio Martínez. Excluyeron con 2 minutos a Álex Malid (2) y Diogo Freitas.

Cancha: Fernando Argüelles.