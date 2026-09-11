El OAR se enfrenta a una División de Honor Plata con tintes de oro

Jugadores y cuerpo técnico del OAR durante un tiempo muerto ante Culleredo Quintana

Ha llegado la hora de la verdad. Este sábado arranca una nueva temporada en la División de Honor Plata. Una que el Attica 21 Hotels OAR Coruña quiere que esté plagada tanto de ilusión como de ambición. El equipo herculino ha dado un paso hacia adelante en cuanto a confección de plantilla, buscando asaltar las posiciones de playoff de ascenso. Sin embargo, el OAR no ha sido el único que ha tenido esa idea este verano y la DH Plata ya ha empezado a coger tintes de oro.

A nivel de equipos, Sevilla y Puerto Sagunto subieron a Asobal, de donde han bajado Huesca y Guadalajara. A Nacional bajaron Alcobendas, Málaga y Soria; desde esa categoría ascendieron Zarautz, Antequera y Zamora.

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Los herculinos han renovado a diez integrantes de la plantilla del curso pasado: Diogo Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diego Martínez, Álex Malid, Álex Conde, Mile Mijuskovic e Isra Marín. De su cesión en Culleredo regresa Henrique Traba, al que se unen nueve fichajes: Sergio Tobes, Macapá, Gonzalo Carró, Lilian Pasquet, Jacob Díaz, Ángel Iglesias, Xabi Barreto, Mario López y Nacho Valles. Una plantilla de 20 jugadores que, en total, suma 1.377 partidos disputados en Asobal con 2.689 goles anotados en la máxima categoría. Durante el primer tramo de temporada, el entrenador oarista, un Nando González que suma su tercer curso consecutivo al frente del banquillo, no podrá contar ni con Pablo Moral ni con Macapá, ambos con lesiones de rodilla.

El OAR se ha reforzado en todas las posiciones, pero sobre todo en los extremos, donde tres de los cuatro integrantes son recién llegados que se unen a Luis Horcajada. Ha fichado experiencia ofensiva en Nacho Valles y experiencia defensiva con Gonzalo Carró, que se unirá a los líderes de ese aspecto, la dupla de los Álex: Malid y Conde.

También ha llegado talento joven con nombres como Sergio Tobes (2007), Xabi Barreto (2003) o Jacob Díaz (2003). Se han hecho con los servicios de Macapá, que fue el jugador con mejor promedio goleador de la pasada temporada y han mantenido a Chan, 13º en la tabla anotadora de Plata. Además, el OAR ha fichado eficacia desde los siete metros con Mario López, fuerte también en facetas defensivas. El toque ‘koruño’ lo ponen los retornados Gonzalo Carró y Ángel Iglesias, dos amigos de toda la vida que dieron sus primeros pasos en el balonmano juntos en el San Francisco Javier como canteranos del OAR.

La capitanía seguirá siendo cosa de Diego Martínez, que comparte lateral izquierdo con Javi Rodríguez, mientras que para el gol en posición de pivote continúan Pablo Moral y Diogo Freitas. La portería oarista seguirá defendida por los mismos hombres que el año pasado: Mile Mijuskovic e Isra Marín.

Plantilla del OAR por posiciones

Porteros: Mile Mijuskovic (renovación) e Isra Marín (renovación).

Mile Mijuskovic (renovación) e Isra Marín (renovación). Pivotes: Diogo Freitas (renovación), Pablo Moral (renovación), Álex Conde (renovación), Álex Malid (renovación) y Gonzalo Carró (fichaje, Nava).

Diogo Freitas (renovación), Pablo Moral (renovación), Álex Conde (renovación), Álex Malid (renovación) y Gonzalo Carró (fichaje, Nava). Centrales: Álex Chan (renovación), Sergio Tobes (fichaje, Soria) y Nacho Valles (fichaje, Bidasoa).

Álex Chan (renovación), Sergio Tobes (fichaje, Soria) y Nacho Valles (fichaje, Bidasoa). Laterales derechos: Jacob Díaz (fichaje, Antequera) y Lilian Pasquet (fichaje, Nava).

Jacob Díaz (fichaje, Antequera) y Lilian Pasquet (fichaje, Nava). Laterales izquierdos: Diego Martínez (renovación), Javi Rodríguez Moya (renovación), Henrique Traba (vuelve de cesión) y Macapá (fichaje, Sinfín).

Diego Martínez (renovación), Javi Rodríguez Moya (renovación), Henrique Traba (vuelve de cesión) y Macapá (fichaje, Sinfín). Extremos derechos: Ángel Iglesias (fichaje, Lanzarote) y Mario López (fichaje, Creteil).

Ángel Iglesias (fichaje, Lanzarote) y Mario López (fichaje, Creteil). Extremos izquierdos: Luis Horcajada (renovación) y Xabi Barreto (fichaje, EON).

Nivel extremo

Pero el OAR no es el único equipo de la categoría que se ha reforzado en busca de las posiciones de cabeza. La División de Honor Plata 2026-27 promete ser una de las de mayor nivel de los últimos años, con varios candidatos a todo y un nivel medio muy alto.

En el primer escalón de candidatos a ocupar los primeros puestos de la tabla clasificatoria a final de temporada se encuentran los dos recién descendidos de Asobal, Huesca y Guadalajara, que han conseguido mantener el bloque para armar proyectos de primera plana competitivos. Junto a ellos en ese primer escalón deberían entrar el propio OAR, así como los otros dos cocos que repiten en la categoría: Anaitasuna y Burgos, dos equipos que ya fueron candidatos a todo la temporada pasada, pero que encima se han reforzado con nombres de alto nivel este verano.

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En el siguiente escalón de la División de Honor Plata hay también varios equipos llamados a pelear por los primeros puestos pero que, a priori, no deberían llegar a las aspiraciones de los anteriores por ‘x’ motivos. El otro gallego de la categoría, el Cisne, se encontraría aquí tras un gran verano en los despachos. Junto a los pontevedreses aparecen otros clubes como pueden ser el Sinfín cántabro, Ibiza o Benidorm. Aunque en una categoría tan igualada como es la División de Honor Plata cualquier cosa puede pasar y siempre hay invitados sorpresa como fueron el año pasado el propio OAR o el Agustinos de Alicante.

Nombres propios

El nivel de la División de Honor Plata no hace más que subir y año tras año son jugadores más contrastados los que eligen esta categoría para proseguir con sus carreras en el balonmano. Proyectos serios y cada vez más profesionalizados como puede ser el del OAR están convirtiendo a la categoría en atractiva para jugadores de primer nivel, lo que no hace sino incrementar el nivel del balonmano español en general.

Uno de los grandes favoritos al ascenso, el Anaitasuna, ha realizado siete fichajes, varios de ellos con tinte internacional. De ser campeón de Europa con el Barça viene el pivote Antonio Bazán, que regresa a Pamplona tras dos temporadas de azulgrana. En su mochila, doce títulos más con el club catalán en ese tiempo. Junto a él llega el también internacional Eduardo Gurbindo, lateral derecho procedente del Besiktas turco de 38 años con 765 goles en Asobal y seis medallas con la selección española. También ha firmado por Anaitasuna el joven coruñés Xoán Fernández, internacional con los Hispanos Júnior que entrena precisamente Nacho Moyano, su nuevo técnico en el club pamplonica.

Xoán Fernández durante el Europeo Cedida

Burgos, tercero la temporada pasada, ha pescado en el Ademar León a su nuevo entrenador, Dani Gordo, y a un director de juego de primer nivel como Rodrigo Pérez Arce. A un roster ya de por sí potente han sumado talento joven con el portero Pol Amores o el lateral izquierdo Adel Ahmed.

Los dos recién descendidos han sido capaces de mantener unos bloques sólidos con respecto a sus plantillas de la temporada pasada. Huesca ya contaba con un equipo potente para haberse salvado, del que ha conseguido renovar al campeón de Europa Drasko Nenadic o al lateral Rafa Paulo. En incorporaciones llegan jugadores como Elian Goux, Nico García o Xavi Castro. Guadalajara, por su parte, tiene en la renovación de Gustavo Andrade a su mejor fichaje, aunque la llegada del joven David Torrejón y la de Edu Reig también ayudarán en sus aspiraciones.

En ese escalón intermedio, Benidorm ha cerrado las incorporaciones de Vicente Poveda, Diego Vera, Juanpe Espinosa y Lucas Aizen desde Liga Asobal, aunque pierden a Juancar Sempere. Cisne ha subido su nivel de rotación con Tomas Moreira, de los mejores pivotes de la liga, el internacional argentino Juan Saco, el hispano júnior Carlos Gómez o uno de los jugadores revelación del curso pasado como es Dídac Talents. Pierden a su ancla en defensa, un Iván Calvo que ha cambiado Pontevedra por Ibiza, equipo al que se han sumado también Fer González y Bruno Beradi. Sinfín ha reconstruido su potente primera línea con los nombres de Marquinhos y Fabri Casanova a cambio de Macapá y Gus Alonso en una plantilla que gana rotación con respecto a la temporada pasada.

Alberto Roldán, nuevo jugador del Barça Atlètic, la temporada pasada con el OAR Carlota Blanco

Otro equipo al que siempre se ha de tener en cuenta por la cantidad de talento que acumula en sus filas es el Barça Atlètic. Los blaugranas no han hecho fichajes ‘típicos’ de un filial, al menos por edad. Desde Aranda llega Dalmau Huix y desde el OAR Alberto Roldán tras dos buenas temporadas en A Coruña. Como anécdota, el primer Fis que vestirá la camiseta del Barça será Julio Júnior, el hermano pequeño de Marcos (esta temporada aún con Granollers), que se incorpora al filial.

Al Agustinos alicantino han llegado nombres interesantes como son los de Jorge Laredo (EON de Asobal) o el del joven Darío Martínez, que tuvo interés de varios equipos para incorporarse a sus filiales. Oviedo incorpora a Fabricio Souza y Lucas Santos, y Zaragoza a Ernesto Goñi y Oier Ruiz.

Los tres recién ascendidos mantienen sus bloques de Primera Nacional con algunos retoques: Beñat Manterola o Aimar Unanue en Zarautz; Víctor Morales, Pau Hernández, Mauro Jauregiberry o Albert Massa en Antequera; y Sergio Torío, Álvaro Carretero y Miguel Vieira en Zamora.