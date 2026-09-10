Javi Rodríguez: "Creo que podemos opositar a cosas bonitas"

Javi Rodríguez Moya (Úbeda, 1997) llegó al Attica 21 Hotels OAR Coruña el pasado mes de enero y no tardó en ser importante. En su primer partido, el derbi de la segunda vuelta contra el Cisne, anotó seis goles y regaló varios más a base de asistencias. Acabó la temporada con 58 goles en su casillero y fue una de las piezas renovadas por el club de cara al nuevo curso.

El OAR ha querido dar un paso hacia delante en cuanto a plantilla para buscar el asalto a las posiciones de cabeza de la División de Honor Plata. Un equipo renovado que ya en la pretemporada ha dejado muy buenas sensaciones compitiendo de tú a tú contra clubes de Liga Asobal como Cangas o Ademar.

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¿Qué sensaciones les ha dejado la pretemporada?

La verdad es que muy buenas para ser tantos jugadores nuevos. Creo que hemos encajado todos muy bien dentro de la pista, pero más fuera incluso. Las sensaciones de inicio, la verdad es que son muy buenas.

A nivel de juego y de resultados, ¿también buenas a pesar de la espinita de la Supercopa?

En cada amistoso hemos buscado trabajar cosas distintas, pero también competir. Estamos muy contentos porque cogimos buenas sensaciones, sobre todo a la hora de competir contra equipos de una categoría superior. Creo que el equipo puede estar a la altura y que podemos opositar a cosas bonitas.

¿Cómo vivieron esa primera semana de amistosos con tres partidos en pocos días?

No sé qué pasó con los horarios. En principio, la semifinal de Supercopa la teníamos a la siguiente semana, pero al final tuvimos que jugarla ahí y sí que notamos que Cisne llevaba ya varios amistosos, y encima de calidad. Para nosotros era el primero y sí que se notó un poco la diferencia de ritmo. En la primera parte nos costó un pelín arrancar. Empezamos todo el partido por detrás y al final es cuando nos metemos. Abrir la pretemporada contra un equipo así hace que te lleves la hostia competitiva antes, por así decirlo. Nos sirvió para ponernos las pilas.

Conseguir esa remontada y acabar ganando sobre la bocina en el primer partido juntos tiene que ser un subidón de moral.

Eso es. El objetivo era competir, ganar, evidentemente. Pero había muchos otros 'subobjetivos' y la gran mayoría de ellos se cumplieron. Ahí estaba gran parte del éxito de ese día. Y, encima, conseguimos competir, ganar y saber jugar los minutos calientes. Fue un día totalmente redondo.

¿En qué cree que ha cambiado el equipo en cuanto a juego con respecto a la temporada pasada?

Una de las cosas que hemos querido hacer es subir un poco el ritmo de juego, el número de transiciones, de contraataques y de ataques por partido. Al final es lo que demanda la liga, los equipos se han reforzado muy bien y tienen gente que corre, sube mucho el ritmo y que va a muchas posesiones por partido. Te tienes que adaptar y tienes que entrenarlo para no llevarte una sorpresa en la liga.

También hemos fichado jugadores con mucha experiencia que ya no solo es que sepan jugar al balonmano, sino que saben manejar tempos de partido. Eso se nota muchísimo en la calidad de la dinámica de juego, del modelo de juego, del sistema o de las asociaciones entre jugadores. Se nota una barbaridad.

Javi Rodríguez durante el OAR-Gaia de pretemporada Carlota Blanco

Durante la final de la Supercopa se vio a Gonzalo Carró y Nacho Valles muy participativos durante la charla del descanso, ¿es habitual?

Creo que eso es algo muy bueno que tenemos en el equipo y también le agradecemos a Nando (González) que todo jugador es escuchado y valorado. Luego es él quien decide si es lo mejor para el equipo o no, pero todo el mundo tiene voz y voto. En el caso de Nacho y Chalo (Gonzalo), Nacho ha sido central toda su vida, es el organizador del juego y la faceta ofensiva la maneja superbién. Tiene muchísima experiencia, entonces muchas de las cosas que dice tienen razón y son para ayudar al equipo.

Chalo igual, pero en defensa. Es una máquina en defensa y tiene mucho recorrido, mucha experiencia. Él muchas veces sabe dónde conseguir un buen rendimiento, dónde mejorar detalles... Ese día contra Cangas se vio más a Nacho y Chalo, pero en la semifinal, por ejemplo, (Álex) Malid también lleva la batuta defensiva, o (Álex) Conde. (Álex) Chan o (Sergio) Tobes suelen organizar y en los tiempos muertos o las medias partes sí que suelen alzar un poco más la voz. Nando es el que tiene la palabra final, pero creo que hace muy bien en dejar que nos expresemos, porque al final es el jugador el que tiene las sensaciones sobre la pista.

Tienen un inicio de liga diverso: debutan contra un recién ascendido y luego reciben a uno de los favoritos.

Todavía no tenemos la mente en Anaitasuna porque nos centramos solamente en Antequera. Es verdad que es un recién ascendido, pero el OAR también lo era el año pasado y mira lo que hizo. Le ganó en las primeras jornadas a Cisne y a Burgos y estuvo sin perder hasta la ocho. No nos fiamos de nadie, da igual de dónde vengan, vamos a ir al 100% contra todos los equipos.

No sé dónde vamos a acabar en la clasificación, pero que vamos a intentar pelear por todo y más, eso te lo garantizo

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo de la temporada es intentar pelear la parte alta de la tabla y dar la máxima guerra posible. No quiero aventurarme a decir palabras que no son reales del todo porque luego pueden pasar muchas cosas: hay lesiones, malas rachas... Pero tenemos mucha ilusión, el equipo nos motiva mucho porque hemos encajado muy bien. Sabemos competir, sabemos rendir y eso es lo que te puedo decir. No sé dónde vamos a acabar en la clasificación, pero que vamos a intentar pelear por todo y más, eso te lo garantizo.

El OAR no es el único equipo de la liga que ha dado un salto en cuanto a plantilla este verano.

Sí que es verdad que creo que de los últimos años, al menos desde que yo recuerde o desde el COVID, creo que es el año que más fuerte está la División de Honor Plata. Sobre todo porque son proyectos para subir y que han fichado jugadores con la vista puesta en mirar hacia arriba.

Que suba el nivel también es algo bueno para la propia categoría y para el balonmano español en general.

Sí, estas cosas profesionalizan un poquito más la liga. Creo que es lo que tenemos que hacer nosotros desde este 'perfil bajo' que tenemos en este deporte, que tenemos a muchos otros por delante. Creo que cuanta más calidad y más profesionalidad le podamos dar al funcionamiento, a las dinámicas, a las temporadas, creo que nos va a venir bien tanto al OAR, como a la Federación, como al panorama del balonmano español.

A nivel personal, ¿por que tomó la decisión de firmar por el OAR el pasado enero?

Creo que el club representa la filosofía que yo sigo en el balonmano, que es trabajar, trabajar y trabajar. La calidad ya vendrá, pero el trabajo y el esfuerzo son innegociables y, donde no llega el talento, llegan otras cosas. Eso es algo que el OAR tiene por bandera y me gusta mucho el pelear cada balón, el morder. Eso creo que va mucho conmigo. Ya no solo en los partidos, sino ya el lunes en el primer entrenamiento, ir a morir y luchar cada balón.

Javi Rodríguez durante el OAR-Ademar de pretemporada Germán Barreiros

Estoy muy contento con esa parte porque creo que estoy en un entorno adecuado para mí. Puedo funcionar, tengo la mente tranquila, puedo rendir o puedo intentarlo. Estoy muy agradecido porque al menos ese factor mental, digamos que aquí no tengo que cuidarlo, que se cuida solo con el entorno, el ambiente y la mentalidad de trabajo del día a día. Hablo por mí porque no puedo hablar por los demás, pero diría que todo el mundo está muy a gusto y muy cómodo.

Lleva poco tiempo, pero, a nivel de club, ¿nota esas ganas de seguir creciendo en todos los aspectos?

Es algo que el club lo dice y lo defiende y, al final, los hechos lo constatan. Creo que el club quiere dar pasos hacia adelante, pero tampoco puedes dar pasos agigantados porque hay que hacer las cosas bien y creo que eso lo hace muy bien el OAR. Este año hemos dado otro pasito adelante en cuanto a las redes, al staff, que lo hemos ampliado para tener una atención más personalizada. El club quiere dar pasos adelante y se nota, eso como jugador, se agradece.

Entiendo que eso convierte al OAR en un destino cada vez más atractivo.

Claro. Todos los clubes quieren subir, o te venden que quieren subir o competir en lo más alto. Al final, subir o no, puedes hacer un año increíble, trabajar muy bien y no subir. A mí me ha pasado en Burgos. Pero aquí no hace falta que te lo digan, creo que solo viendo cómo están fichando, cómo están trabajando, en lo que se centran a la hora de confeccionar la plantilla, tanto de jugadores como de staff, todo eso te da una tranquilidad de que el club cumple su palabra, de que es muy serio.