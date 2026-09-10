Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

El ICB Coruña aportará cinco jugadores al Mundial de balonmano adaptado

Lorenzo Envo Edjang, Agustín Alejos, Lorena Bermúdez, Juan López y José Manuel Barroso formarán parte de la selección española

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
10/09/2026 16:42
Los cinco representantes del ICB Coruña
Los cinco representantes del ICB Coruña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La próxima semana arranca el Mundial de balonmano adaptado, que se disputa en la localidad catalana de Granollers entre el 16 y el 20 de septiembre. Allí, el ICB Coruña contará con hasta cinco representantes: los centrales Lorenzo Envo Edjang y Agustín Alejos, el portero Juan López, la extremo derecho Lorena Bermúdez y el extremo izquierdo José Manuel Barroso.

La selección española ha quedado encuadrada en el Grupo A junto con Libia y Francia. España debutará el miércoles 16 contra Libia a las 20.00 horas y se medirá 24 horas después a Francia, también a las 20.00 horas.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos se clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán el sábado 19 tras la jornada de descanso del viernes. En caso de ser primera, España se medirá al segundo del grupo C y, en caso de ser segunda, lo hará al primero de dicho grupo, que está formado por Brasil, Portugal e India.

Las semifinales se disputarán el propio sábado en horario de tarde, mientras que la gran final se jugará el domingo 20 de septiembre a las 20.00 horas.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los cinco representantes del ICB Coruña

El ICB Coruña aportará cinco jugadores al Mundial de balonmano adaptado
Raúl Ameneiro
Sergio Tobes intenta lanzar a portería durante el OAR-Ademar

El OAR empata con el Ademar para enviar una declaración de intenciones a sus rivales (31-31)
Raúl Ameneiro
Una acción defensiva del OAR durante el amistoso contra Culleredo

Previa | Un histórico para cerrar la pretemporada
Raúl Ameneiro
Gonzalo Carró durante la final contra Cangas

Un gran OAR no es suficiente para superar al Cangas (33-35)
Raúl Ameneiro