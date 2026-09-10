El ICB Coruña aportará cinco jugadores al Mundial de balonmano adaptado

Los cinco representantes del ICB Coruña Cedida

La próxima semana arranca el Mundial de balonmano adaptado, que se disputa en la localidad catalana de Granollers entre el 16 y el 20 de septiembre. Allí, el ICB Coruña contará con hasta cinco representantes: los centrales Lorenzo Envo Edjang y Agustín Alejos, el portero Juan López, la extremo derecho Lorena Bermúdez y el extremo izquierdo José Manuel Barroso.

La selección española ha quedado encuadrada en el Grupo A junto con Libia y Francia. España debutará el miércoles 16 contra Libia a las 20.00 horas y se medirá 24 horas después a Francia, también a las 20.00 horas.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos se clasificarán a los cuartos de final, que se disputarán el sábado 19 tras la jornada de descanso del viernes. En caso de ser primera, España se medirá al segundo del grupo C y, en caso de ser segunda, lo hará al primero de dicho grupo, que está formado por Brasil, Portugal e India.

Las semifinales se disputarán el propio sábado en horario de tarde, mientras que la gran final se jugará el domingo 20 de septiembre a las 20.00 horas.