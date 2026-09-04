Previa | Un histórico para cerrar la pretemporada

Una acción defensiva del OAR durante el amistoso contra Culleredo Quintana

La pretemporada del Attica 21 Hotels OAR Coruña llega a su fin. Los coruñeses pondrán el punto final a sus partidos de preparación esta tarde (20.00 horas) con duelo de primerísimo nivel contra el histórico Ademar León, que visitará el pabellón San Francisco Javier en la última prueba antes del estreno liguero del próximo fin de semana en Antequera.

Un gran OAR no es suficiente para superar al Cangas (33-35) Más información

El club herculino volverá a cobrar entrada para asistir al encuentro, pero, una vez más, la cuantía será destinada a fines solidarios. Si en los partidos contra Culleredo y Gaia el beneficiario fue el club ICB Coruña de balonmano adaptado, en este caso será Cáritas quien se llevará la recaudación íntegra. Las entadas se pueden adquirir por un precio de cinco euros a través de la app Clubber o en la propia entrada del San Francisco Javier antes del choque.

Con el de hoy, el OAR habrá disputado un total de cinco partidos de pretemporada, dos de ellos 'oficiales'. Se estrenó con una durísima semifinal de Supercopa Galicia en la que superó en Pontevedra al Cisne (31-32) gracias a un gol sobre la bocina de Xabi Barreto. Al día siguiente recibió al Culleredo en casa, donde se impuso de manera clara (38-19) a pesar de las bajas. Unos días más tarde fue el Gaia portugués quien visitó el feudo oarista, también con victoria local (30-21).

El último encuentro disputado hasta el momento por el OAR ha sido la final de Supercopa Galicia del pasado domingo en la que se midieron al Cangas de Asobal. Los coruñeses pelearon durante todo el partido e incluso fueron superiores durante la primera mitad, pero el conjunto pontevedrés terminó revalidando el título tras imponerse por un ajustado 33-35.

Hoy tendrá enfrente a otro rival de la máxima categoría del balonmano español como es el histórico Ademar León, que la temporada pasada fue séptimo con 31 puntos en su casillero. Para este encuentro, el técnico oarista, Nando González, recupera al pontevedrés Álex Chan, que hasta ahora no había podido debutar en la pretemporada por compromisos personales. Tan solo causarán baja los tres lesionados: Macapá, Pablo Moral y Henrique Traba. El canterano Hugo García volverá a formar parte de la convocatoria oarista.

El choque de hoy tendrá varios alicientes, como el reencuentro de uno de los fichajes estrella del OAR, Mario López, con el club que le vio crecer y al que ha representado durante casi toda su carrera. Nacido en León, el nuevo extremo derecho oarista militó en el primer equipo del Ademar desde 2012 hasta 2020, cuando puso rumbo a Benidorm primero y a Francia después, donde ha permanecido hasta regresar este verano a España de la mano del OAR y su ambicioso proyecto en la División de Honor Plata.

“Es lo que hace falta, es como me gusta trabajar, jugando contra equipos que nos pongan las cosas bastante difíciles para probarnos, ver dónde estamos, seguir corrigiendo, trabajando e ir avanzando en algunas cosas o parando en otras”, explicaba el técnico del OAR antes de la final de Supercopa sobre la dureza de los rivales de su pretemporada.