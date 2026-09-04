El OAR empata con el Ademar para enviar una declaración de intenciones a sus rivales (31-31)

Sergio Tobes intenta lanzar a portería durante el OAR-Ademar Germán Barreiros

Una declaración de intenciones en toda regla. Eso es lo que envió el Attica 21 Hotels OAR Coruña a sus rivales con el empate en el San Francisco Javier contra el histórico Ademar León (31-31). Los coruñeses cerraron su pretemporada por todo lo alto, sacando un gran resultado contra un equipo de Liga Asobal. El siguiente reto será ya la primera jornada de División de Honor Plata, en la que el OAR visitará al recién ascendido Antequera el próximo sábado a las 18.30 horas.

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Parecía que no empezaba bien en ataque el OAR con dos pérdidas en sus dos primeros ataques, pero a la tercera fue la vencida por medio de Javi Rodríguez. En defensa, el doble pivote formado por Álex Malid y Gonzalo Carró dio muy buenos resultados, manteniendo la portería a cero hasta el minuto 4:21.

Uno de los grandes alicientes del encuentro era el duelo de extremos derechos leoneses entre Mario López y el internacional Gonzalo Pérez Arce. El oarista fue el primero de los dos en ver puerta, aunque el del Ademar no tardó demasiado en hacer lo propio. Fueron momentos de inspiración de los jugadores zurdos del equipo local, con el propio Mario y Jacob Díaz sobreponiéndose al guardameta Álvaro Pérez.

La defensa coruñesa continuaba pareciendo un muro infranqueable para el Ademar, que se vio 9-4 abajo a los quince minutos de encuentro. El OAR planteó un inicio de partido muy serio en ambos lados de la pista que le hizo superior a su rival en esos primeros minutos para conseguir una buena renta de goles.

Todo le salía a los locales. Si León marcaba, todos estaban rápidos en la acción de contragol. Mile recogió el balón de la red, Carró se lo dejó a Nacho Valles, que vio a la perfección la carrera de Xabi Barreto para que el extremo izquierdo devolviera el golpe recibido instantes antes.

Reaccionó el Ademar alrededor del minuto veinte, encontrando su ritmo en ataque y en defensa para reducir poco a poco la distancia en el marcador. Por si fuera poco, los leoneses contaron entonces con la primera superioridad del encuentro, que aprovecharon para pasar del 11-9 al 12-11. Poco después llegó el empate a 12 y, con él, el primer tiempo muerto pedido por Nando González.

Al OAR le empezó a costar mucho más encontrar ocasiones claras de gol después de la entrada de su segunda unidad y de que León subiera su intensidad defensiva. Los coruñeses acabaron la primera parte en superioridad, pero lejos de aprovecharla, llegaron al tiempo de descanso por debajo en el marcador: 13-15.

Duelo de iguales

Fue muy buena la salida de vestuarios del OAR. Tres buenas defensas que acabaron en sendas transiciones con gol para recuperar la ventaja en apenas dos minutos de juego. El partido se convirtió en un duelo de ida y vuelta con errores ofensivos por parte de ambos equipos y muchos goles de contragolpe.

Gonzalo Pérez Arce recuperó la ventaja visitante a los ocho minutos desde los siete metros para poner el 19-20. En esta segunda mitad se vio el debut de Álex Chan en esta pretemporada, ausente hasta este encuentro por motivos personales. El central pontevedrés, que fue el máximo goleador oarista la temporada pasada, no tardó en dejar su sello con varios goles sobre la pista del San Francisco Javier.

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El OAR se volvió a encontrar a sí mismo y, con un parcial de 6-3, le dio de nuevo la vuelta al marcador a falta de quince minutos para el final. Justo ahí, a los coruñeses se les empezó a hacer de noche al encontrarse de frente con la pareja de torres formada por Álex Lodos y Rodrigo Benites, que taponaron lanzamientos y desbarataron varias acciones ofensivas locales.

El partido creció en intensidad y tensión y se empezaron a imponer las defensas a los ataques. Parecía claro que se iba a resolver por pequeños detalles en los instantes finales ya que tanto el marcador como las sensaciones sobre la pista estaban parejas. El OAR tuvo superioridad con 26-27 y esta vez sí la supo aprovechar para ponerse por delante 28-27.

León pidió tiempo muerto y, tras la charla de su entrenador, volvió a ponerse por delante gracias a los goles de Oscar Lindqvist y Gonzalo Pérez Arce. Restaban entonces poco más de cuatro minutos, pero tanto el OAR como su afición todavía creían en la victoria. Isra Marín evitó que se ampliara la diferencia con una buena parada en inferioridad y Nacho Valles empató con un buen recurso a pesar del agarrón de la defensa leonesa.

El Ademar recuperó la ventaja desde los siete metros, pero de nuevo igualó Nacho Valles en la siguiente jugada. Una gran acción que cogió despistada a la defensa oarista puso el 30-31, pero de camino al saque de centro, Gonzalo Pérez de Arce tocó el balón y su equipo se quedó con un hombre menos para el tramo final.

Nacho Valles lo volvió a intentar, pero en esta ocasión cometió pasos. El OAR firmó una gran defensa y con doce segundos por jugar y posesión a favor, Nando González pidió tiempo muerto para idear una jugada en superioridad que les pudiera dar el empate in extremis. Los coruñeses resolvieron en apenas ocho segundos con una rápida jugada que culminó Mario López en el extremo derecho.

Ahora era León quien tenía la última palabra con apenas cuatro segundos por delante después de su tiempo muerto. El OAR sacó una defensa adelantada y Xabi Barreto cometió falta nada más pitar los árbitros. El Ademar se la tuvo que jugar con un libre directo desde una zona muy alejada para ganar con el tiempo cumplido. El encargado de ejecutarlo fue el sueco Oscar Lindqvist, que no fue capaz de superar a Isra Marín y dejó el resultado final en 31-31.

OAR Coruña 31-31 Ademar León

OAR: Mile Mijuskovic (p.), Isra Marín (p.), Hugo García (p.) - Diogo Freitas (3), Jacob Díaz (4), Álex Chan (2), Sergio Tobes (1), Xabi Barreto (3), Gonzalo Carró (0), Mario López (5), Javi Rodríguez (3), Luis Horcajada (3), Diego Martínez (0), Álex Malid (0), Lilian Pasquet (3), Nacho Valles (3), Ángel Iglesias (1) y Álex Conde (0).

Ademar: Álvaro Pérez (p.), Iván Hernández (p), Marcos García (p.) - Oscar Lindqvist, Javier Miñambres, Adrián Casqueiro, Patryk Radolsaw, Marcos Sánchez, Martín Robles, Iván Hernández, Rubén Rozada, Óscar Sánchez, Gonzalo Pérez, Raúl García, Álex Lodos, Juan Castro, Alberto Martín, Eduardo Fernández y Rodrigo Benites.

Resultado cada 5 minutos: 3-1, 5-2, 8-4, 11-7, 12-11, 13-15 - descanso - 18-18, 21-22, 25-24, 26-26, 28-28 y 31-31.