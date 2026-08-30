Un gran OAR no es suficiente para superar al Cangas (33-35)

Imagen de archivo de Jacob Díaz Quintana

No pudo ser. El Attica 21 Hotels OAR Coruña firmó un gran partido, pero no pudo sumar el segundo título de su historia contra un Cangas que hizo valer su condición de equipo Asobal para llevarse la Supercopa Galicia por 33-35. Los coruñeses fueron mejores en la primera parte, pero se marcharon con empate a 15 al descanso. En la segunda, Cangas dio un paso adelante comandado por un gran Pelle Boesen para terminar llevándose el título por segundo año consecutivo.

La vuelta a casa de Gonzalo Carró y Ángel Iglesias Más información

Salió Cangas con una defensa muy alta 5-1, buscando presionar a la primera línea oarista con un incisivo Manu Pérez en el centro. Sin embargo, el primer gol del partido fue para los coruñeses, que se adelantaron por medio de Gonzalo Carró.

Con 3-1 en el marcador llegó el primer revés para el OAR, que se quedó dos minutos sin Ángel Iglesias. Una acción que, de regalo, dejó el gol desde los siete metros de Arnau Fernández. La ausencia de Ángel en el extremo derecho dejó los primeros minutos de Mario López con la camiseta del OAR, ya recuperado de su operación en la muñeca. El jugador leonés dejó clara su calidad desde el primer ataque, en el que consiguió ver puerta y superar a Mateo Pallas.

Los minutos iniciales del OAR fueron buenos. Isra Marín estuvo inspirado bajo los palos, mientras que en ataque consiguieron encontrar con relativa facilidad a la segunda línea en situaciones de ventaja. En el otro área, la batalla la protagonizaban Javi García por un lado y Álex Malid y Gonzalo Carró por el otro, que intentaban evitar las acciones ofensivas del pivote de Cangas, muy bien 'alimentado' por Boesen.

El partido ganó en intensidad, pero también en espectacularidad. Asistencias de fantasía, amagos, fintas, paradones y goles de una calidad espectacular empezaron a hacer las delicias del público presente en Tui y de los varios centenares que le estaban siguiendo a través de YouTube.

En los minutos finales de la primera parte, el Cangas consiguió darle la vuelta a la final para lograr su primera ventaja (12-13) comandado por un inspirado Pelle Boesen. Sin embargo, la dirección de Nacho Valles permitió al OAR seguir vivo de cara al descanso, al que se marchó con 15-15 en el marcador.

Segunda mitad

Salió muy bien Jacob Díaz del vestuario, con dos goles para el OAR. Pero también lo hizo Cangas en general, muy rápido y con mucho ritmo para empezar a conseguir pequeñas ventajas. El equipo pontevedrés empezó a carburar y a los nueve minutos se marchó hasta el 20-23, lo que forzó el tiempo muerto de Nando González.

Tras el parón, el OAR se vio en superioridad. Dos minutos que los coruñeses supieron aprovechar para volver a acercarse en el marcador. En nuevo tramo bueno del Cangas se empezó a erigir la figura de Mile Mijuskovic bajo los palos con varias paradas de mérito para evitar que los pontevedreses se desmarcaran de nuevo.

Un OAR lleno de ambición con experiencia en la élite Más información

El equipo de Quique Domínguez recuperó el 5-1 defensivo, además de la dupla Boesen-García que tantas alegrías le dio en la primera mitad. Para el OAR empezó a carburar el debutante Mario López, con varios gestos de muñeca de mucha calidad tanto en juego como desde los siete metros. También tuvo minutos Sergio Tobes en el puesto de central, que ante la ausencia de Álex Chan dio descanso a Nacho Valles de cara al tramo final.

Los coruñeses volvieron a tener una superioridad en un momento clave, con tres abajo y poco más de siete minutos por delante. Dos minutos que no fue capaz de aprovechar un OAR, que se vio todavía más por detrás en el marcador.

A falta de cinco minutos el marcador era de 29-32, un resultado con el que el equipo de Nando González debía darse prisa si quería tener opciones de llevarse el partido. Pero entonces volvió a aparecer Pelle Boesen para levantar a propios y ajenos de sus asientos con varias acciones de muchísimo mérito que terminaron de sentenciar la Supercopa Galicia a favor del Cangas por 33-35. El equipo de pontevedrés revalida así el título, mientras que el OAR cerrará su pretemporada el viernes 4 en el San Francisco Javier contra otro equipo Asobal como el Ademar León.

OAR 33-35 Cangas

OAR: Mile Mijuskovic (p.), Isra Marín (p.), Hugo García (p.) - Diogo Freitas (3), Jacob Díaz (8), Sergio Tobes (0), Xabi Barreto (2), Gonzalo Carró (5), Mario López (6), Javi Rodríguez (2), Luis Horcajada (0), Diego Martínez (1), Álex Malid (0), Lilian Pasquet (1), Nacho Valles (4), Ángel Iglesias (1) y Álex Conde (0).

Cangas: Ivan Panjan (p.), Mateo Pallas (p.) - William Thompson (0), Tollef Lindqvist (3), Juan Carlos Quintas (0), Samu Pereiro (3), MArtín Gayo (4), Manu Pérez (1), Arnau Fernández (4), Hugo Vila (2), Martín Fuentes (1), Nemanja Pestic (1), Javi García (6), Denis Iglesias (0), Pelle Boesen (7), Pablo Castro (0), Ángel Rivero (3) e Iago Iglesias (0).

Resultado cada 5 minutos: 3-2, 6-5, 8-7, 10-9, 12-13, 15-15 - descanso - 17-18, 21-23- 23-25 26-28, 28-31 y 33-35.

Árbitros: Ángel Mateos y Alberto Rodríguez. Amonestaron a Álex Malid, del OAR. Excluyeron a Ángel Iglesias y Gonzalo Carró, del OAR; a Samu Pereiro y Juan Carlos Quintas, del Cangas.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Supercopa Galicia disputado en el pabellón Gustavo Rodríguez de Tui.