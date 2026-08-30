Diego Martínez levanta el título de Copa Galicia en 2024 Carlota Blanco

El Attica 21 Hotels OAR Coruña disputa hoy por primera vez en su larga historia una final de Supercopa Galicia, la máxima competición a nivel autonómico en la comunidad. Su rival será a partir de las 17.00 horas en Tui el Cangas de Liga Asobal, un reto más que complicado para los coruñeses, que ni mucho menos saldrán por ello amedrentados a la pista del pabellón Gustavo Rodríguez.

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Por ser el único equipo de la máxima categoría, el Cangas aseguró por decreto su billete para la final. Por su parte, el OAR se lo tuvo que ganar en un durísimo partido contra el Cisne en Pontevedra en el que Xabi Barreto dio la victoria a los herculinos con un gol sobre la bocina final. El nuevo proyecto oarista, hasta el momento, cuenta sus partidos de pretemporada por triunfos, habiendo superado al propio Cisne, además de al Culleredo y al Gaia. Tras el duelo de hoy contra el Cangas, tan solo le quedará otro contra el Ademar León el viernes 4 en el San Francisco Javier antes de empezar la liga. “Es lo que hace falta, es como me gusta trabajar, jugando contra equipos que nos pongan las cosas bastante difíciles para probarnos, ver dónde estamos, seguir corrigiendo, trabajando e ir avanzando en algunas cosas o parando en otras”, explica el entrenador del equipo, Nando González.

Para el partido de hoy no podrá contar con las bajas ya previstas de Macapá y Pablo Moral, en fase de recuperación de sus lesiones de larga duración, ni con Álex Chan, ausente todavía por motivos personales. Sin embargo, Nando podrá recuperar a Sergio Tobes, que se había lesionado en la semifinal, y a un Mario López que podría debutar hoy con la camiseta del OAR.

El proyecto oarista ha cambiado bastante con respecto a la temporada pasada, buscando dar un salto a nivel clasificatorio que les acerque a la pelea por ascender a Liga Asobal. Por su parte, el Cangas, tras sufrir para mantener la categoría, tan solo ha incorporado a cuatro jugadores. “Es un equipo de Asobal que mantiene el bloque. Ha hecho muy pocas incorporaciones, por lo que ya tienen ahí trabajo avanzado. Si les queremos hacer partido tendremos que estar muy bien, competirles los sesenta minutos e intentar llegar a los momentos finales con opciones de ganar”, dice Nando. Sin embargo, para él ganar es totalmente secundario hoy: “Es ilusionante jugar una final de Supercopa por primera vez, pero no tenemos que perder el foco, que es llegar al día 12 con las mayores garantías”.

El OAR no estará solo en Tui, ya que alrededor de cien personas bajarán hasta la localidad pontevedresa entre autobuses y coches para apoyar al equipo en la primera final de su historia de Supercopa Galicia con la ilusión de regresar con el trofeo bajo el brazo.

Precedentes

El primer, y hasta ahora único, título de la historia del OAR llegó hace apenas dos años. En el verano de 2024, los coruñeses ejercieron como anfitriones de la fiesta del balonmano gallego y levantaron en el San Francisco Javier el título de campeones de Copa Galicia, torneo que disputan los equipos de Primera Nacional. De aquel equipo sobreviven varios integrantes, como es el entrenador Nando González y los jugadores Diego Martínez, Diogo Freitas, Pablo Moral e Isra Marín.

Ese mismo día, el Cangas disputó la final de la Supercopa Galicia contra el Novás, cayendo por un ajustadísimo 36-35. De aquel equipo todavía se mantienen en la plantilla del equipo pontevedrés Juan Carlos Quintas, Mateo Pallas, Arnau Fernández, Santi López y Manu Pérez.