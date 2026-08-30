Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

Previa | El OAR busca el segundo título de  su historia

Los coruñeses disputarán la final de la Supercopa Galicia contra el Cangas con 100 seguidores en las gradas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
30/08/2026 05:00
Diego Martínez levanta el título de Copa Galicia en 2024
Diego Martínez levanta el título de Copa Galicia en 2024
Carlota Blanco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Attica 21 Hotels OAR Coruña disputa hoy por primera vez en su larga historia una final de Supercopa Galicia, la máxima competición a nivel autonómico en la comunidad. Su rival será a partir de las 17.00 horas en Tui el Cangas de Liga Asobal, un reto más que complicado para los coruñeses, que ni mucho menos saldrán por ello amedrentados a la pista del pabellón Gustavo Rodríguez.

Gonzalo Carró y Ángel Iglesias posan para DXT Campeón en las instalaciones del San Francisco Javier

La vuelta a casa de Gonzalo Carró y Ángel Iglesias

Más información

Por ser el único equipo de la máxima categoría, el Cangas aseguró por decreto su billete para la final. Por su parte, el OAR se lo tuvo que ganar en un durísimo partido contra el Cisne en Pontevedra en el que Xabi Barreto dio la victoria a los herculinos con un gol sobre la bocina final. El nuevo proyecto oarista, hasta el momento, cuenta sus partidos de pretemporada por triunfos, habiendo superado al propio Cisne, además de al Culleredo y al Gaia. Tras el duelo de hoy contra el Cangas, tan solo le quedará otro contra el Ademar León el viernes 4 en el San Francisco Javier antes de empezar la liga. “Es lo que hace falta, es como me gusta trabajar, jugando contra equipos que nos pongan las cosas bastante difíciles para probarnos, ver dónde estamos, seguir corrigiendo, trabajando e ir avanzando en algunas cosas o parando en otras”, explica el entrenador del equipo, Nando González.

Para el partido de hoy no podrá contar con las bajas ya previstas de Macapá y Pablo Moral, en fase de recuperación de sus lesiones de larga duración, ni con Álex Chan, ausente todavía por motivos personales. Sin embargo, Nando podrá recuperar a Sergio Tobes, que se había lesionado en la semifinal, y a un Mario López que podría debutar hoy con la camiseta del OAR.

El proyecto oarista ha cambiado bastante con respecto a la temporada pasada, buscando dar un salto a nivel clasificatorio que les acerque a la pelea por ascender a Liga Asobal. Por su parte, el Cangas, tras sufrir para mantener la categoría, tan solo ha incorporado a cuatro jugadores. “Es un equipo de Asobal que mantiene el bloque. Ha hecho muy pocas incorporaciones, por lo que ya tienen ahí trabajo avanzado. Si les queremos hacer partido tendremos que estar muy bien, competirles los sesenta minutos e intentar llegar a los momentos finales con opciones de ganar”, dice Nando. Sin embargo, para él ganar es totalmente secundario hoy: “Es ilusionante jugar una final de Supercopa por primera vez, pero no tenemos que perder el foco, que es llegar al día 12 con las mayores garantías”.

El OAR no estará solo en Tui, ya que alrededor de cien personas bajarán hasta la localidad pontevedresa entre autobuses y coches para apoyar al equipo en la primera final de su historia de Supercopa Galicia con la ilusión de regresar con el trofeo bajo el brazo.

Precedentes

El primer, y hasta ahora único, título de la historia del OAR llegó hace apenas dos años. En el verano de 2024, los coruñeses ejercieron como anfitriones de la fiesta del balonmano gallego y levantaron en el San Francisco Javier el título de campeones de Copa Galicia, torneo que disputan los equipos de Primera Nacional. De aquel equipo sobreviven varios integrantes, como es el entrenador Nando González y los jugadores Diego Martínez, Diogo Freitas, Pablo Moral e Isra Marín.

Ese mismo día, el Cangas disputó la final de la Supercopa Galicia contra el Novás, cayendo por un ajustadísimo 36-35. De aquel equipo todavía se mantienen en la plantilla del equipo pontevedrés Juan Carlos Quintas, Mateo Pallas, Arnau Fernández, Santi López y Manu Pérez.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Diego Martínez levanta el título de Copa Galicia en 2024

Previa | El OAR busca el segundo título de su historia
Raúl Ameneiro
Una acción de Jacob Díaz durante el OAR-Culleredo

El OAR hace valer la diferencia de categoría contra el Culleredo (38-19)
Raúl Ameneiro
Xabi Barreto se prepara para lanzar a portería durante la semifinal contra el Cisne

Xabi Barreto da al OAR el pase a la final de Supercopa Galicia sobre la bocina (31-32)
Raúl Ameneiro
Las caras nuevas del OAR durante la presentación del equipo

Previa | El nuevo OAR se estrena contra el Cisne en Supercopa Galicia
Raúl Ameneiro