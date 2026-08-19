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O Noso Deporte | Balonmano

El OAR hace valer la diferencia de categoría contra el Culleredo (38-19)

Los coruñeses se impusieron con claridad a pesar de la carga física de la semifinal contra el Cisne 24 horas antes

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/08/2026 22:03
Una acción de Jacob Díaz durante el OAR-Culleredo
Una acción de Jacob Díaz durante el OAR-Culleredo
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Segundo partido en dos días para un Attica 21 Hotels OAR Coruña que no dio opción al Culleredo (38-19) e hizo valer su superior categoría. Los coruñeses, con varias bajas por gestión de cargas tras la semifinal de Supercopa Galicia, fueron superiores durante la gran mayoría del encuentro y siguieron sumando sensaciones y sinergias en su segunda prueba de pretemporada. La siguiente será este sábado (19.00 horas) de nuevo en el San Francisco Javier contra el Gaia portugués.

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Empezó mejor el Culleredo sobre la pista del San Francisco Javier, atacando con relativa facilidad la defensa oarista. Los coruñeses, por su parte, estuvieron comandados por la dirección de un inspirado Nacho Valles, que encontró de manera regular a sus extremos para dar a su equipo su primera ventaja (6-5).

La primera superioridad del partido fue para los visitantes, que no la supieron aprovechar. Sí lo hizo el OAR con la suya, pasando del 9-7 al 11-7, a pesar de perdonar un siete metros. A pesar de haber jugado apenas 24 horas antes un partido durísimo en Pontevedra, Nando González estiró bastante la primera rotación de su equipo, pasando del minuto 15.

La primera parte dejó muy buenos minutos de Henrique Traba, que regresó al OAR tras pasar un año cedido precisamente en Culleredo. Además, debutó el juvenil Nico Cid, que consiguió ver portería en el primer balón que tocó. Los coruñeses apretaron el pistón en el tramo final para aumentar su renta con varios goles a la contra e irse al tiempo de descanso con una ventaja clara de 19-12

Segunda mitad

En la segunda mitad se mantuvo la inercia positiva del OAR, con Jacob Díaz siendo el puntal del equipo en las transiciones ofensivas. La juventud siguió llamando a la puerta coruñesa, siendo ahora el guardameta juvenil Hugo García, que ya había debutado la temporada pasada con el primer equipo, el que salió a la pista.

El equipo entrenado por Nando González no bajó el pistón a pesar del calor, la humedad (que dio bastante trabajo a los 'mopas') o la ventaja. El Culleredo se siguió estrellando contra la defensa local y ahí apareció Luis Horcajada para hincharse a goles al contragolpe durante este tramo del encuentro.

El OAR siguió marcando goles en el tramo final del encuentro ante un endeble Culleredo para terminar sumando su segunda victoria de la pretemporada en dos encuentros por un resultado definitivo de 38-19. El siguiente compromiso de preparación de los herculinos será este sábado, día 22 de agosto, contra el Gaia portugués también en el San Francisco Javier a partir de las 19.00 horas.

Carácter solidario

Tanto este encuentro como el del próximo sábado poseen un carácter solidario. El pack de entradas para ambos partidos tenía un coste de cinco euros que serán destinados de manera íntegra al club ICB Coruña de balonmano adaptado, que estuvo presente en el San Francisco Javier con varios de sus integrantes. Además, durante el descanso se llevó a cabo un homenaje al actor Xosé Antonio Touriñán.

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OAR 38-19 Culleredo

OAR: Mile Mijuskovic (p.), Hugo García (p.), Isra Marín (p.) - Diogo Freitas (4), Jacob Díaz (8), Henrique Traba (3), Xabi Barreto (6), Gonzalo Carró (2), Javi Rodríguez (3), Luis Horcajada (8), Álex Malid (1), Lilian Pasquet (0), Nico Cid (2), Nacho Valles (1) y Álex Conde (0).

Culleredo: Marco González (p.) - Hugo Bregua (0), Adrián Díaz (1), Roi García (5), Marco García (2), Marcos Regueiro (4), Jorge López (0), Óscar Bello (0), Iván Sánchez (1), Adrián Beira (2), Nicolás Casal (1), Nuno Loxo (3) y Alejo Martínez (0).

Árbitros: Pablo Torreiro y André Pena. Excluyeron a Gonzalo Carró y Nacho Valles, del OAR; a Hugo Bregua (2), del Culleredo.

Resultado cada 5 minutos: 3-4, 6-6, 9-7, 11-8, 14-10, 19-12 - descanso - 23-13, 26-14, 30-16, 33-17, 34-18 y 38-19.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el pabellón San Francisco Javier de A Coruña.

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