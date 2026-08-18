Xabi Barreto da al OAR el pase a la final de Supercopa Galicia sobre la bocina (31-32)

Sergio Tobes se prepara para lanzar a portería durante la semifinal contra el Cisne Club Cisne Balonmano

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ha cambiado a parte de la plantilla, pero no su identidad y epicidad sobre la pista. Los coruñeses firmaron un parcial de 4-10 en los minutos finales para superar al Cisne en Pontevedra (31-32) gracias a un gol de Xabi Barreto sobre la bocina que los mete en la gran final de la Supercopa Galicia. Allí espera el Cangas de Asobal, a quien se medirán, previsiblemente, el día 30 de agosto en Tui.

La vuelta a casa de Gonzalo Carró y Ángel Iglesias Más información

Empezó por delante el Cisne con goles de Manu Lorenzo y Carlos Gómez hasta que el OAR inauguró su cuenta particular. No solo se estrenó el equipo en el partido, sino que también lo hizo el retornado Gonzalo Carró, que recibió en posición de pivote para girarse y estrenar su casillero particular.

Con 3-3 en el marcador llegó la primera superioridad local tras la exclusión de Jacob Díaz. En ese tramo de dos minutos, Nacho Valles perdonó un siete metros, pero el Cisne solo pudo irse hasta el 4-3 tras estrellarse en varias ocasiones contra un inspirado Isra Marín.

Ante la ausencia por motivos personales de Álex Chan, fue Nacho Valles quien tomó las riendas de la ofensiva oarista. En el inicio del encuentro fueron precisamente los ataques los que se impusieron a unas defensas que todavía necesitaban más semanas de pretemporada para carburar.

El Cisne apretó el pistón mediada la primera mitad para despegarse ligeramente en el marcador (11-7 a falta de siete minutos). Las imprecisiones ofensivas del OAR continuaron permitieron a su rival irse hasta el 14-8 con tres contras que forzaron el tiempo muerto de Nando González.

Los coruñeses reaccionaron tras el paso por el banquillo y, liderados por un inspirado Sergio Tobes en el puesto de central, firmaron un parcial de 1-4 en los últimos cinco minutos de la primera parte para llegar al descanso con vida en el marcador (15-12).

Cisne-OAR de Supercopa Galicia Club Cisne Balonmano

Identidad

Salió del vestuario el OAR con una buena acción ofensiva, la cual acabó en gol del capitán Diego Martínez. La igualdad reinó en los primeros minutos, con el OAR subiendo un peldaño la intensidad defensiva mostrada durante la primera mitad. El buen final de primer tiempo del joven Sergio Tobes le sirvió para salir de inicio tras el descanso y seguir demostrando su gran talento ofensivo.

Los coruñeses estaban teniendo una kriptonita clara: Carlos Gómez, que cuajó un gran partido en ataque para el Cisne. Comandados por el lateral izquierdo, los pontevedreses se fueron de nuevo hasta los cuatro goles de ventaja y provocaron las rotaciones oaristas, incluidas en la portería.

Se le notaba el rodaje previo al Cisne, más fino en todas las fases del juego que el OAR. Uno de los más inspirados era Álex Malid. Un robo suyo propició el gol a la contra de Jacob Díaz y la exclusión de Manu Lorenzo y la posterior de Diego López, una secuencia que cambió por completo el encuentro. Una superioridad de 7vs5 con la que los coruñeses pasaron del 27-23 al 29-26.

La primera acción con igualdad dejó una parada de Mile Mijuskovic y en la transición una gran asistencia de Nacho Valles para vaselina de Ángel Iglesias en la definición. La afición oarista presente en Pontevedra se vino arriba y su equipo volvió a subir el nivel defensivo, lo que le llevó a ponerse a uno (29-28) a falta de cuatro minutos para el final.

Tras el tiempo muerto de Marcos Otero, el Cisne cometió dos errores que supusieron el empate: pasos en ataque y despiste defensivo que dejó solo de nuevo a Ángel Iglesias, que no perdonó. Xabi Barreto forzó la falta en ataque de los pontevedreses y Jacob Díaz consiguió la primera ventaja oarista de la semifinal.

El Cisne respondió con una acción de contragol y se llegó a los últimos dos minutos con empate a 30. Ahí apareció el talento individual de Nacho Valles en ataque y la inspiración de Mile bajo los palos. Ángel Iglesias tuvo en sus manos la sentencia, pero se encontró con un enorme Abián en portería. Los locales tuvieron bola para empatar y Carlos Gómez no la desperdició. Sin embargo, el OAR estuvo rápido para encontrar a Xabi Barreto en el extremo izquierdo, que marcó el gol de la victoria sobre la bocina. Un tanto que mete a los herculinos en la gran final de la Supercopa Galicia.

Cisne 31-32 OAR

Cisne: Abián Rodríguez (p.), Roney Bengivenga (p.) - Manu Lorenzo (3), Carlos Gómez (9), Iago Costas (1), Tomás Moreira (1), Yago López (2), Diego López (0), Bruno Landim (3), Dídac Talens (8), Dani Virulegio (0) Joao Ferreira (2), Luisma de Goya (0), Juan Saco (1) y Alberto Delgado (1).

OAR: Isra Marín (p.), Mile Mijuskovic (p.) - Diogo Freitas (2), Jacob Díaz (5), Henrique Traba (1), Sergio Tobes (3), Xabi Barreto (6), Gonzalo Carró (2), Javi Rodríguez (1), Luis Horcajada (1), Diego Martínez (4),Álex Malid (0), Lilian Pasquet (2), Nacho Valles (2), Ángel Iglesias (4) y Álex Conde (0).

Árbitros: Ángel Mateos y Andrés Rosendo. Mostraron tarjeta amarilla a Javi Rodríguez y Jacobo Novoa, del OAR. Excluyeron a Manu Lorenzo, Diego López y Dani Virulegio, del Cisne; a Jacob Díaz Javi Rodríguez y Álex Conde, del OAR.

Resultado cada 5 minutos: 3-2, 4-4, 7-6, 10-7, 14-8, 15-12 - descanso - 17-15, 19-18, 23-20, 27-22, 29-27 y 31-32.

Incidencias: Partido correspondiente a la semifinal de la Supercopa Galicia de balonmano disputado en el pabellón municipal de Pontevedra