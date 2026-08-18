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O Noso Deporte | Balonmano

Previa | El nuevo OAR se estrena contra el Cisne en Supercopa Galicia

Será la primera prueba de la pretemporada para el equipo coruñés

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/08/2026 04:39
Las caras nuevas del OAR durante la presentación del equipo
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El re-debut de Ángel Iglesias y Gonzalo Carró con el OAR será esta tarde, cuando a partir de las 18.30 horas se midan al Cisne en las semifinales de la Supercopa Galicia. Ambos equipos reeditarán el encuentro de la temporada pasada, aunque cambiando la sede del pabellón de Novo Mesoiro al municipal de Pontevedra.

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Los dos equipos han cambiado mucho desde entonces y han creado proyectos ambiciosos con el objetivo de ubicarse en la zona alta de la tabla clasificatoria. El vencedor del duelo de hoy se medirá en la gran final al Cangas de Asobal.

Nando González, que sumará su tercera temporada al frente del banquillo herculino, no podrá contar con Macapá ni Pablo Moral, todavía recuperándose de sus respectivas lesiones. Tampoco jugará el pontevedrés Álex Chan, que se perderá el partido de hoy por motivos personales después de ser el máximo goleador oarista el curso pasado.

Para el OAR será su primera prueba de la pretemporada, aunque mañana tendrá en el San Francisco Javier la segunda ante Culleredo. La tercera será este mismo sábado, de nuevo en casa contra el Gaia portugués. Dos partidos que se pueden ver por cinco euros, cantidad que será donada de forma íntegra al club ICB Coruña de balonmano adaptado. Por su parte, el Cisne viene de disputar el torneo Interpontes, donde cayó en las semifinales contra el Veszprem por un resultado de 21-45.

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