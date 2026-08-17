La vuelta a casa de Gonzalo Carró y Ángel Iglesias
Dos amigos que se iniciaron en el balonmano en el OAR y que regresan al club de su vida para intentar llevarlo a Asobal
Gonzalo Carró y Ángel Iglesias nacieron en A Coruña en el año 1994. De pequeños, a ambos les picó el gusanillo del balonmano, deporte en el que empezaron de la mano en el Attica 21 Hotels OAR Coruña. Desde categoría benjamín compartieron vestuario, equipo y una amistad que se mantiene a día de hoy a pesar de que ambos tuvieron que buscarse las castañas lejos de casa para triunfar. Ahora, más de quince años después del último partido que jugaron juntos con la camiseta del OAR, ambos han decidido regresar a casa al mismo tiempo con un objetivo común: llevar al equipo de su vida hasta la Liga Asobal.
Gonzalo puso rumbo a las Rías Baixas cuando todavía era juvenil y aunque Ángel tardó un poco más, solo volvieron a compartir vestuario en selecciones gallegas hasta ahora. “Coincidía que Ángel y yo, además de compartir equipo, subíamos con el de uno y dos años más, íbamos a selecciones gallegas, españolas... Estuvimos juntos toda esa etapa, luego hemos jugado en contra cuando yo me fui a Vigo, pero fueron diez años jugando juntos a todas horas, entrenando en los mismos equipos, con selecciones los domingos, viajando con la española. Eso te acaba uniendo”, explica Carró.
Una vuelta que se llevaba fraguando varios meses. “En cualquier club al que he ido siempre he dado a conocer que soy del OAR. Cuando me ofrecieron un proyecto de garantías donde podía ejercer como jugador profesional tuve clara la intención de llegar a un acuerdo como fuese con el club de mi vida, con gente conocida, con mi familia, al lado del parque donde me crie, el colegio donde estudié, a cinco minutos de mi casa andando, desde donde venía caminando todos los días para hacer dobles sesiones... No pensaba que pudiera haber una manera más idílica de poder seguir con esto que me gusta, que es el balonmano”, afirma un Ángel Iglesias que ya volvió hace un año y medio para aportar su granito de arena en la fase de ascenso a Plata.
El caso de Gonzalo fue algo más complicado. Los primeros contactos con el OAR se produjeron en diciembre, pero él tenía un preacuerdo con el Nava para continuar allí dos años más. Cuando ese compromiso se rompió, el OAR volvió a llamar a su puerta: “Fue una situación bastante fea, pero volvió el OAR y por eso siempre, desde el primer día, le agradezco al club el volver a hacer el esfuerzo. La idea de volver ya me gustaba, pero más aún a un club que se ha portado tan bien conmigo y que ha hecho ese esfuerzo en una situación en la que se podía haber aprovechado. Desde ahí, cambiar el chip para saber a lo que venía, que es volver a casa, al equipo donde empezamos a jugar para llevarlo por primera vez a Asobal, que es un sueño muy bonito para nosotros, que siempre hemos estado lejos de casa viendo a la gente triunfar aquí. Ahora tener la oportunidad de poder vivirlo nosotros hace muchísima ilusión”, explica.
Dos decisiones en las que también influyó el capitán (y también canterano) del equipo, Diego Martínez, que empujó para que volvieran a casa. “Que venga uno de tus mejores amigos a jugar al club de tu vida hace mucha ilusión. En el día a día igual no sabes cómo va a ser hasta que lo vives en la pista, el tener una mirada cómplice con un amigo tuyo de toda la vida no es lo mismo que con otros compañeros, se disfruta mucho más”, reconoce Gonzalo. Después de tantos años, como es lógico, esas sinergias están “un poco oxidadas”, aunque tienen “un pasecillo preparado para un momento desesperado”.
Identidad e ilusión
Desde el retorno de Carlos Resch a la directiva del OAR como presidente en el verano del 2024, el club ha mostrado un carácter ambicioso en lo deportivo, pero también a la hora de buscar un crecimiento en todos los demás aspectos: masa social, cantera, profesionalización, repercusión mediática y arraigo. En este último donde encajan como anillo al dedo los retornos de Gonzalo y Ángel. Dos coruñeses, bautizados a nivel de balonmano en el OAR, que tuvieron que salir del club en su día para poder llegar a la élite, pero que ahora vuelven para intentar llevar a su club de toda la vida precisamente a lo más alto del balonmano nacional.
“Creo que les venimos bien deportivamente y también a nivel de hacer esa unión con gente que ha llenado este pabellón. Nosotros nos criamos sabiendo que si queríamos hacer algo en este deporte y vivir de él nos teníamos que ir de aquí. Creo que la imagen que estamos dando nosotros es la de que el club ahora es otra cosa y que, si te lo curras, puedes estar en un equipo que tiene proyección y no tienes por qué irte fuera. Es una forma muy bonita de representar a esos jugadores que están en la cantera y que ya no se tienen que ir. Nosotros nos hemos ido doce años y estábamos como locos por volver”, dice Ángel.
“El estar en mi casa e ir a entrenar es algo que no he vivido desde hace mucho, mucho tiempo. Se nota mucho, pero lo bonito es que el pabellón sigue teniendo esa esencia. En parte por eso el club quiere seguir creciendo”, añade Gonzalo.
Un proyecto que, en boca de todo el mundo, tiene la ambición de competir por los primeros puestos de la División de Honor Plata y hasta soñar con subir por primera vez a Liga Asobal. El mercado del OAR, ya no solo por los fichajes de los propios Gonzalo y Ángel, así lo demuestra. A un bloque sólido y de primer nivel se han sumado fichajes con experiencia consolidada en Asobal, Plata o ligas internacionales para ayudar al conjunto herculino a dar ese último salto.
Sin embargo, el OAR no ha sido el único club de la categoría que ha tomado esa iniciativa este verano: “Casualmente, creo que es la Plata de los últimos ocho o diez años en la que hay más equipos que se han reforzado de manera muy fuerte, como Anaitasuna, Huesca o Cisne. No va a estar barato (el playoff), al menos a nivel teórico, porque así de primeras hay ocho equipos que pueden luchar por meterse. Pero esto es como todo, ya lo dijo Nando: los nombres por sí solos no ganan, hay que ir a la pista, embarrarse, hay días malos. Esto va de dinámicas, así que veremos cómo va la cosa”, sentencian.