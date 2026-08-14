Cinco jugadores del ICB Coruña apuntan al Mundial

Lorenzo Edjang, José Manuel Barroso y Juan López durante una convocatoria pasada con la selección española ICB Coruña

El ICB Coruña, equipo de balonmano adaptado herculino que viene de ser subcampeón de España, apunta a tener varios representantes en el Mundial de silla de ruedas que se celebrará en Granollers entre el 16 y el 20 de septiembre.

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Antes de conocer la convocatoria definitiva para la cita, la selección se concentrará con una lista previa entre el 4 y el 6 de septiembre en la localidad de León.

Hasta allí se desplazarán hasta cinco integrantes del ICB Coruña: Juan López, Lorenzo Envo Edjang, Lorena Bermúdez, Agustín Alejos y José Manuel Barroso, que participarán en varias sesiones de entrenamiento.