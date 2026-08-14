Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

Cinco jugadores del ICB Coruña apuntan al Mundial

La cita se disputará en Granollers entre el 16 y el 20 de septiembre

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
14/08/2026 05:00
Lorenzo Edjang, José Manuel Barroso y Juan López durante una convocatoria pasada con la selección española
Lorenzo Edjang, José Manuel Barroso y Juan López durante una convocatoria pasada con la selección española
ICB Coruña
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ICB Coruña, equipo de balonmano adaptado herculino que viene de ser subcampeón de España, apunta a tener varios representantes en el Mundial de silla de ruedas que se celebrará en Granollers entre el 16 y el 20 de septiembre.

patricia presentacion oar

OAR, ambición y tradición

Más información

Antes de conocer la convocatoria definitiva para la cita, la selección se concentrará con una lista previa entre el 4 y el 6 de septiembre en la localidad de León.

Hasta allí se desplazarán hasta cinco integrantes del ICB Coruña: Juan López, Lorenzo Envo Edjang, Lorena Bermúdez, Agustín Alejos y José Manuel Barroso, que participarán en varias sesiones de entrenamiento.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Lorenzo Edjang, José Manuel Barroso y Juan López durante una convocatoria pasada con la selección española

Cinco jugadores del ICB Coruña apuntan al Mundial
Raúl Ameneiro
Lorenzo Envo Edjang con varios de sus reconocimientos deportivos

La historia de vida Lorenzo Envo Edjang
Raúl Ameneiro
Rachel Ortiz

Rachel Ortiz y Andrea Barrero, convocadas con España
Raúl Ameneiro
Aficionados del OAR Coruña durante el partido de la pasada temporada contra el Nava

El OAR abre la campaña de captación de nuevos abonados
Sergio Baltar