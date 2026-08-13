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O Noso Deporte | Balonmano

Rachel Ortiz y Andrea Barrero, convocadas con España

Han sido citadas para unas jornadas de tecnificación en el CAR de Sierra Nevada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/08/2026 22:13
Rachel Ortiz
Rachel Ortiz
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A Coruña estará representada en las jornadas de tecnificación nacionales de balonmano de la generación 2012-13 a través de dos representantes.

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La jugadora del Balonmano Línea 21, Rachel Ortiz, y la la preparadora física e integrante del Bm Brigantium, Andrea Barreiro, han sido citadas por la Real Federación Española de Balonmano para estar jornadas. 

Ambas se desplazarán hasta el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada, en Granada, para participar en las mismas entre los días 4 y 11 de septiembre junto a jugadores y jugadoras de toda España.

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