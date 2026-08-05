El OAR abre la campaña de captación de nuevos abonados

Aficionados del OAR Coruña durante el partido de la pasada temporada contra el Nava Carlota Blanco

El Attica21 Hotels OAR Coruña puso en marcha este miércoles su campaña para los nuevos abonados de cara a la temporada 2026-27, la segunda consecutiva del equipo herculino en la segunda categoría nacional, División de Honor Plata, donde celebrará su 75 cumpleaños.

El club que preside Carlos Resch mantiene, como dijo el máximo mandatario, los precios de la campaña pasada, tanto para las renovaciones como para las nuevas altas.

El carné más caro es también el más completo. Es el llamado abono pista familiar, que por 205 euros ofrece una silla de pista para adulto y otra para un menor, no perteneciente al club de catorce años.

El más económico es el denominado infantil menor 14 años padres base OAR, con un precio de 68 euros, en tanto que en la modalidad sénior el más barato e el abono grada, por 95 euros.

Para los menores de catorce años que no pertenecen a la cantera de la entidad la cuota es de 80 euros. La otras opciones son: abono pista (130 euros), grada familiar (170), pista familiar padres base OAR (174), grada padres base OAR (81) y pista padres base OAR (110).

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El porcentaje de asientos renovados se sitúa, hasta la fecha y según fuentes del club, alrededor del 80%.

El OAR, que empezó la pretemporada este lunes y se presentó oficialmente un día después, espera celebrar sus primeros tres cuartos de siglo mejorando la octava posición conseguida la pasada campaña.

Para ello, el entrenador Nando González contará con una plantilla repleta de caras nuevas: Jacob García, Lilian Pasquet, Sergio Tobes, Nacho Valles, Ángel Iglesias, Mario López; Xabi Barreto, Gonzalo Carró y Enrique Traba. Este último regresa al equipo tras una cesión.

Del último curso permanecen en nómina diez jugadores: Diogo Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diego Martínez, Álex Mali, Álex Conde y los porteros Isra Marín y Mile Mijuskovic.