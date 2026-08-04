OAR, ambición y tradición

El Attica21 Hotels OAR Coruña posa con su nueva equipación en la presentación de la temporada 2026-27 Patricia G. Fraga

El Attica21 Hotels OAR Coruña quiere dar un paso adelante y no solo consolidarse en la división de plata del balonmano español sino mirar de igual a igual a los candidatos a dar el salto a la Liga Asobal, lo que sería un hito jamás alcanzado en el deporte de la ciudad.

En la mañana de ayer, el OAR Coruña celebró su acto de presentación para la temporada 2026-27 en el hotel Attica21, de Matogrande. La cadena hotelera, patrocinadora principal del club desde 2022, fue la anfitriona de un evento cuyo principal objetivo fue presentar la renovada plantilla para el próximo curso, la nueva equipación y el rediseño del escudo, con motivo del 75 aniversario que la entidad cumplirá durante esta temporada.

Los World Skate Games retrasan la planificación del Liceo Más información

El acto reunió a la plantilla del primer equipo, que lució la nueva equipación, así como a los responsables del club, patrocinadores y colaboradores. La rueda de prensa fue conducida por Pepe Crespo, director comercial de Attica21 Hotels, quien destacó que los valores que transmite el club representan fielmente la filosofía de la cadena hotelera. “Lo que nos une a este club es compartir valores como la humildad, el trabajo en equipo, la constancia y el esfuerzo. Son algunos de los principios que tenemos en común. Desde este punto de vista, y teniendo esto presente, creemos que la temporada que se avecina nos va a dar muchas alegrías y que la afición volverá a ilusionarse”, señaló.

A continuación tomó la palabra el presidente del club, Carlos Resch, quien repasó la situación deportiva e institucional de la entidad y explicó cuál será el principal objetivo para este nuevo curso: consolidarse en la categoría de plata del balonmano español. “Hace dos años comenzamos con el objetivo de ascender de categoría. Estábamos en la tercera categoría del balonmano nacional y conseguimos ese ascenso, no sin sufrimiento. La pasada temporada nos marcamos como meta la permanencia y la logramos con muchísima antelación, casi tres meses antes de finalizar el campeonato. Eso nos permitió incluso tener opciones de disputar una fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano español. Aunque finalmente no fue posible, este año queremos consolidarnos en la División de Honor Plata e, incluso, aspirar a finalizar entre los cinco primeros de la clasificación”, explicó.

El presidente oarista presentó la nueva equipación para el curso entrante, una indumentaria que recupera los orígenes del club con el regreso de la camiseta rojiblanca catorce años después de que fuera sustituida por el azul. “Estamos en el año de nuestro 75 aniversario. No hay muchos clubes que alcancen esta cifra y menos aún en el balonmano. Somos el tercer club más antiguo de España, solo por detrás del Balonmano Granollers y del Teucro de Pontevedra. Es un orgullo. Por eso recuperamos los colores tradicionales, el rojo y el blanco, que siempre vistió el OAR desde su creación y que, por diferentes circunstancias, acabaron dando paso al azul. También volvemos al escudo original y, junto a Macron, nuestro proveedor de material deportivo, hemos diseñado un anagrama conmemorativo del 75 aniversario, que estará presente durante esta y la próxima temporada. Con todo ello queremos poner en valor la historia y la antigüedad de este club”, afirmó.

El Attica21 Hotels OAR Coruña posa con su nueva equipación en la presentación de la temporada 2026-27 Patricia G. Fraga

Además, el club ha querido rendir homenaje a la figura de Pablo Aguirregabiria. En la parte delantera de la camiseta, a la altura de la cintura, figuran las iniciales “P. A.”, en recuerdo del histórico entrenador oarista, fallecido en 2023.

Reválida europea para Paula Otero y Mateo García Más información

Durante su intervención, Carlos Resch también hizo referencia al crecimiento que está experimentando la entidad y a la principal dificultad que encuentra actualmente para continuar desarrollándose. “El número de participantes en las categorías inferiores está creciendo una barbaridad. Incluso en alguna categoría hemos tenido que establecer un límite porque no damos abasto. Sin embargo, nuestro principal problema es el pabellón. Solo dispone de 400 localidades, lo que limita nuestro crecimiento y la consolidación de la masa social. A pesar de ello, el club está creciendo muchísimo en todos los ámbitos, lo que nos permite marcarnos objetivos cada vez más ambiciosos. El proyecto va viento en popa y creemos que el apoyo de nuestros principales inversores y colaboradores es fundamental para seguir avanzando”, concluyó.

Diez incorporaciones

El siguiente en intervenir fue Fernando González, entrenador del primer equipo y director técnico del club. El técnico volvió a insistir en la importancia de consolidar al equipo en la categoría y aspirar a finalizar entre los cinco primeros, además de analizar el trabajo que espera a una plantilla que cuenta con diez incorporaciones. “Sin lugar a dudas, este es un camino largo y complicado, como ya comprobamos la temporada pasada. Debemos trabajar con mucho compromiso, dedicación, esfuerzo y, sobre todo, humildad. Ahora mismo estamos en el proceso de pasar de ser un grupo de buenos jugadores a convertirnos en un verdadero equipo. Ese será uno de los principales objetivos de esta pretemporada para llegar al partido de Antequera, en la primera jornada, en las mejores condiciones posibles. Hay que ir cumpliendo objetivos a corto plazo para alcanzar otros más ambiciosos. No conozco ningún atajo para llegar al éxito”, aseguró el entrenador.

Rueda de prensa de la presentación del Attica21 Hotels OAR Coruña Patricia G. Fraga

Para cerrar el acto, el director deportivo del OAR Coruña, Jacobo Novoa, presentó uno a uno a los veinte jugadores que conformarán la plantilla del primer equipo esta temporada. Un grupo profundamente renovado, ya que únicamente diez de sus integrantes formaban parte del equipo el pasado curso: Diego Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diego Martínez, Álex Mali, Álex Conde, Mijuskovic e Isra Marín.

La canoa júnior del Ría de Betanzos reina en el Campeonato de España Más información

En cuanto a las incorporaciones, el club ha puesto un especial énfasis en reforzar las posiciones de primera línea y los extremos, además de incorporar jugadores con un destacado perfil defensivo. Los nuevos fichajes son los laterales derechos Jacob García y Lilian Pasquet; el lateral izquierdo Macapá, procedente del Sinfín y que afronta la fase final de su recuperación de una lesión; los centrales Sergio Tobes y Nacho Valles; los extremos derechos Ángel Iglesias y Mario López; el extremo izquierdo Xabi Barreto; y el pivote Gonzalo Carró. También se ha recuperado al lateral zurdo Enrique Traba, que regresa de cesión.