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O Noso Deporte | Balonmano

Xoán Fernández y España se estrellan ante Eslovenia

Los Hispanos Júnior quedan eliminados del Europeo en cuartos de final

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/07/2026 05:00
Xoán Fernández durante el Europeo
Xoán Fernández durante el Europeo
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Los Hispanos Júnior ponen punto final a sus aspiraciones de conseguir una medalla en el Europeo sub-20. La selección española, que cuenta con el jugador coruñés Xoán Fernández en sus filas, cayó por 23-30 en cuartos de final contra el combinado de Eslovenia.

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España venía firmando un torneo perfecto, ganando todos sus partidos tanto en la Preliminary Round como en la Main Round, pero no pudo derribar el muro impuesto por Eslovenia. Su portero, Matevz Mlakar, firmó un 41% de paradas, deteniendo 16 de los 39 intentos españoles.

Xoán tan solo pudo ver portería en una ocasión durante el partido, siendo Marcos Fis (4/11) el máximo anotador de España. En Eslovenia, Aljus Anzic fue el mejor a nivel ofensivo con diez goles en trece intentos. La selección eslovena se verá las caras con Hungría en semifinales, con Suecia y Dinamarca por el otro lado del cuadro final.

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