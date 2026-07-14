La España del coruñés Xoán Fernández encarrila el pase a cuartos del Europeo sub-20
Los Hispanos Júnior se impusieron por 25-24 a Dinamarca en una exhibición de Marcos Fis
La selección española sub-20, con el coruñés Xoán Fernández en sus filas, se estrenó en la Main Round del Europeo con una más que meritoria victoria ante Dinamarca por 25-24.
Liderada por el gran talento del balonmano nacional, Marcos Fis (autor de diez goles), España pareció tener encarrilado el encuentro al inicio de la segunda mitad, cuando se puso 17-12 arriba. Dinamarca apretó y se llegó a los últimos diez minutos con 20-18. A pesar de vivir un final de infarto, España consiguió sellar la victoria por 25-24, en la que Xoán participó con un gol.
Un triunfo que deja encarrilada la clasificación del combinado nacional a los cuartos de final. España está imbatida en el torneo y suma dos victorias en la Main Round. Una victoria o un empate este martes (18.30 horas) contra Croacia le aseguraría el pase como primera, una derrota le haría esperar, aunque le podría llegar a valer con ser tercera en un triple empate.
A favor de España juega el historial reciente contra Croacia, selección a la que se impuso hace pocos meses en Ciudad Real en dos amistosos de manera contundente.