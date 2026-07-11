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O Noso Deporte | Balonmano

Xoán Fernández y España avanzan invictos a la main round

Los hispanos júnior, con el lateral coruñés en sus filas, se impusieron a Austria 32-28

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/07/2026 18:30
Xoan Fernández durante su etapa en el Cisne de Pontevedra
Xoan Fernández durante su etapa en el Cisne de Pontevedra
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La selección española masculina ha avanzado de manera brillante a la Main Round del Europeo sub-20. Con el coruñés Xoán Fernández como uno de sus jugadores importantes, España ha completado una Preliminary Round perfecta en la que ha acabado invicta tras imponerse a Austria, Islandia y Letonia en las tres primeras jornadas. 

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Xoán, que la próxima temporada cambiará el Cisne pontevedrés por el Anaitasuna, ha conseguido sumar 11 goles durante la Preliminary Round. España estrenará la siguiente fase del torneo mañana lunes contra Dinamarca, primera clasificada del Grupo D.

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