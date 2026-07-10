Lilian Pasquet cierra la plantilla del OAR

Lilian Pasquet Balonmano Nava

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ha terminado, salvo sorpresa de última hora, de confeccionar su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-27. La guinda del pastel ha sido la incorporación del lateral derecho Lilian Pasquet, que llega procedente del Balonmano Nava de Liga Asobal, donde compartió vestuario con otro fichaje oarista como es Gonzalo Carró.

Un OAR lleno de ambición con experiencia en la élite Más información

Con doble nacionalidad francesa y guineana, es internacional con la selección africana. La pasada temporada con el Nava fue capaz de anotar 18 goles en trece partidos tras haber militado con anterioridad en el Dijon y el Pontault-Combault de la liga francesa. Con 29 años y 1,92 metros de altura, Pasquet aportará al OAR lanzamiento exterior, pero también fortaleza en las tareas defensivas.

Con el fichaje de Lilian Pasquet, el OAR da por cerrada su plantilla de cara a la nueva temporada, en la que se permite soñar con los puestos más altos de la clasificación de División de Honor Plata. En nómina tendrá a 19 jugadores, incluyendo al lesionado de larga duración Macapá y a Pablo Moral, que está previsto que inicie la pretemporada con el equipo tras su lesión de rodilla, aunque está pendiente de unas últimas pruebas.

El OAR ha renovado con respecto a la temporada pasada a diez jugadores: Diogo Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Diego Martínez, Luis Horcajada, Álex Malid, Álex Conde, Mile Mijuskovic e Isra Marín. En el capítulo de llegadas hay nueve nombres: Jacob Díaz, Ángel Iglesias, Sergio Tobes, Gonzalo Carró, Xabi Barreto, Mario López, Nacho Valles, Macapá y el propio Lilian Pasquet.