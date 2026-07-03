Un OAR lleno de ambición con experiencia en la élite

Álex Chan se prepara para lanzar a portería contra San Pablo Burgos Carlota Blanco

El Attica 21 Hotels OAR Coruña tiene un sueño que se llama Liga Asobal. El club herculino quiere debutar algún día en la máxima categoría del balonmano nacional y quiere que ese día llegue más pronto que tarde. Así lo demuestra el proyecto que está montando de cara a la próxima temporada 2026-27, con diez renovaciones y, hasta el momento, ocho fichajes de primerísimo nivel.

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“Nuestro objetivo es, en un futuro más o menos próximo, intentar buscar un saltito. Y saltito solo queda uno: llegar a la máxima categoría (...). El objetivo este año es quedar entre los cinco primeros, no nos vamos a marcar otro. Es un objetivo ambicioso, pero creemos que estamos haciendo una plantilla para intentarlo. No podemos ir a un objetivo de permanencia con la plantilla que estamos armando, no sería real”, reconoció el presidente del club, Carlos Resch, en una entrevista reciente con este medio.

Y así ha quedado demostrado con la confección de la plantilla, que todavía no está cerrada a pesar de contar con 18 integrantes. En el apartado de renovaciones, el OAR ha asegurado la continuidad de piezas clave como los dos porteros, Isra Marín y Mile Mijuskovic; el capitán, Diego Martínez; el máximo goleador del equipo, Álex Chan; y otros jugadores importantes como Diogo Freitas, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Álex Malid y Álex Conde.

En el apartado de llegadas existe un denominador común: de los ocho fichajes, todos salvo Macapá cuentan con experiencia en Liga Asobal. Por encima del resto destacan dos jugadores. Nacho Valles, central recién llegado desde el Bidasoa de Irún, ha disputado 259 encuentros en la máxima categoría (el tope de la plantilla oarista). Pero el dato más destacado de este jugador no es el de encuentros disputados, sino el del número de veces que ha conseguido ver puerta en ellos: 941.

Una incorporación de máximo nivel para la ofensiva oarista, que da un paso adelante en sus aspiraciones con esta llegada, pero también con otras como la del coruñés Gonzalo Carró. Internacional por Argentina, ha disputado 256 partidos en Asobal, en los que ha logrado marcar 413 goles. Mejor media anotadora tiene Mario López, quien llega al OAR procedente de la segunda división francesa, pero que con anterioridad ha saltado a las pistas de Asobal en 188 ocasiones, viendo puerta 597 veces. El resto de incorporaciones, a excepción de Macapá, también han jugado en la máxima categoría, aunque menos: Ángel Iglesias (130), Jacob Díaz (56), Xabi Barreto (39) y Sergio Tobes (12).

Con respecto a los jugadores que ya estaban en la plantilla coruñesa, el veterano guardameta Mile Mijuskovic es quien más choques ha disputado en Asobal, con 251. Le sigue Álex Chan, que en 64 encuentros divididos en dos temporadas con el Cisne pontevedrés consiguió anotar 337 goles. Álex Conde (55), Isra Marín (50) y Javi Rodríguez (13), también saben lo que es debutar en la máxima categoría. En total, el acumulado es de 1.364 partidos y 2.671 goles. De la actual plantilla oarista, tan solo cinco jugadores (sin contar al ya mencionado Macapá) no han debutado en Asobal: Álex Malid, Diego Martínez, Luis Horcajada, Pablo Moral y Diogo Freitas.