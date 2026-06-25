El OAR 2026-27 arrancará en la pista del Los Dólmenes malagueño

El nuevo oarista Macapá defiende a Álex Chan en el partido entre el equipo coruñés y el Sinfín Carlota Blanco

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ya conoce su hoja de ruta de la temporada 202627, la segunda consecutiva en la segunda categoría nacional, División de Honor Plata. El equipo entrenado por Nando González iniciará el campeonato liguero en la pista del recién ascendido Los Dólmenes malagueño En principio, el próximo 13 de septiembre.

El conjunto herculino debutará en casa una semana después, con el Anaitasuna navarro como rival. El primer derbi se hará esperar. No llegará hasta la jornada trece, con San Francisco Javier como escenario y el Cisne pontevedrés, el otro equipo gallego en la categoría, enfrente.

El OAR, que remató el curso 2025-26 en la octava plaza de la fase regular, se las verá con el primer gallito, el San Pablo Burgos, tercer clasificado al final de los 30 primeros partidos, en la novena jornada, en el Polideportivo Municipal El Plantío.

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Dieciséis equipos componen otra vez la División de Honor Plata. Los distintos respecto al ejercicio pasado son el mencionado Antequera, el Zamora, el Zarautz, el Guadalajara y los descendidos de la Asobal, el Bada Huesca y el BM Guadalajara.

El OAR ya cuenta con dieciocho jugadores confirmados en su plantilla. Diez renovaciones (Diogo Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diego Martínez, Álex Malid, Álex Conde, y los porteros Mile Mijuskovic e Isra Marín) y ocho caras nuevas (Jacob Díaz, Mario López, Sergio Tobes, Ángel Iglesias, Gonzalo Carró, Xabi Barreto, Nacho Valles y Macapça). En los próximos días se prevé que el club anuncie nuevas incorporaciones para el próximo curso.