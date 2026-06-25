Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Balonmano

El OAR 2026-27 arrancará en la pista del Los Dólmenes malagueño

La División de Honor Plata dará el pistoletazo de salida el próximo 13 de septiembre

Sergio Baltar
25/06/2026 20:51
Macapá defiende a Álex Chan en el partido entre OAR y Sinfín
El nuevo oarista Macapá defiende a Álex Chan en el partido entre el equipo coruñés y el Sinfín
Carlota Blanco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ya conoce su hoja de ruta de la temporada 202627, la segunda consecutiva en la segunda categoría nacional, División de Honor Plata. El equipo entrenado por Nando González iniciará el campeonato liguero en la pista del recién ascendido Los Dólmenes malagueño En principio, el próximo 13 de septiembre.

El conjunto herculino debutará en casa una semana después, con el Anaitasuna navarro como rival. El primer derbi se hará esperar. No llegará hasta la jornada trece, con San Francisco Javier como escenario y el Cisne pontevedrés, el otro equipo gallego en la categoría, enfrente.

El OAR, que remató el curso 2025-26 en la octava plaza de la fase regular, se las verá con el primer gallito, el San Pablo Burgos, tercer clasificado al final de los 30 primeros partidos, en la novena jornada, en el Polideportivo Municipal El Plantío. 

Mario López con el US Créteil

Mario López, fichaje con experiencia europea para el OAR

Más información
Macapá defiende a Álex Chan en el partido entre OAR y Sinfín

El OAR se refuerza con el lateral brasileño Macapá

Más información

Dieciséis equipos componen otra vez la División de Honor Plata. Los  distintos respecto al ejercicio pasado son el mencionado Antequera, el Zamora, el Zarautz, el Guadalajara y los descendidos de la Asobal, el Bada Huesca y el BM Guadalajara.

El OAR ya cuenta con dieciocho jugadores confirmados en su plantilla. Diez renovaciones (Diogo Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diego Martínez, Álex Malid, Álex Conde, y los porteros Mile Mijuskovic e Isra Marín) y ocho caras nuevas (Jacob Díaz, Mario López, Sergio Tobes, Ángel IglesiasGonzalo Carró, Xabi Barreto, Nacho Valles y Macapça). En los próximos días se prevé que el club anuncie nuevas incorporaciones para el próximo curso.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Macapá defiende a Álex Chan en el partido entre OAR y Sinfín

El OAR 2026-27 arrancará en la pista del Los Dólmenes malagueño
Sergio Baltar
Macapá defiende a Álex Chan en el partido entre OAR y Sinfín

El OAR se refuerza con el lateral brasileño Macapá
Agencias
Nacho Valles, en un partido con su último equipo, el Bidasoa

El central Nacho Valles es el 17º pasajero del OAR 2026-27
Esther Durán
Mario López con el US Créteil

Mario López, fichaje con experiencia europea para el OAR
Raúl Ameneiro