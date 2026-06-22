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O Noso Deporte | Balonmano

El OAR se refuerza con el lateral brasileño Macapá

Los coruñeses incorporan al tercer máximo goleador de la temporada, aunque llega tras sufrir una grave lesión de rodilla en abril

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro y Agencias
22/06/2026 11:11
Macapá defiende a Álex Chan en el partido entre OAR y Sinfín
Macapá defiende a Álex Chan en el partido entre OAR y Sinfín
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El Attica 21 Hotels OAR Coruña ya tiene atado a su primer fichaje de la próxima temporada 2026-27. Según adelantó la Agencia EFE, el lateral brasileño Luis Gustavo da Silva, más conocido como 'Macapá' pasará a formar parte del equipo herculino a partir de este mismo verano.

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Se trata de un refuerzo de primer nivel para el conjunto oarista, ya que Macapá contaba con ofertas de Asobal tras su gran temporada en División de Honor Plata con el Sinfín Santander. El brasileño cerró el curso con 177 goles en 26 partidos. Su media goleadora (6,81 tantos por encuentro) fue la mejor de la liga, además de firmar el tercer mejor registro total, tan solo superado por los 195 goles de Elian Goux y los 200 de su compañero Marcos Aguilella.

La nota negativa es su estado físico, ya que Macapá sufrió una grave lesión  a mediados del mes de abril, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda. La intención del club es que el jugador pueda estar disponible para el tramo final de la temporada y reforzar así al equipo en el momento clave.

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Macapá llega a reforzar una posición, la de lateral izquierdo, donde el OAR cuenta con opciones como el capitán Diego Martínez o Javi Rodríguez. El OAR anunció recientemente ocho salidas: Gabi Navarro, Alberto Roldán, Pepe Mora, Beltrán Bedía, Juanka Ortiz, Luisma de Goya, Rodrigo Ortega y Sergio Torío.

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