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O Noso Deporte | Balonmano

El central Nacho Valles es el 17º pasajero del OAR 2026-27

El madrileño cuenta con amplia experiencia en la Asobal y ha disputado competición europea

Esther Durán
19/06/2026 18:14
Nacho Valles, en un partido con su último equipo, el Bidasoa
Nacho Valles, en un partido con su último equipo, el Bidasoa
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El Attica21 Hotels OAR Coruña sigue dando forma a su plantilla de cara a la División de Honor Plata 2026-27, competición en la que intentará mejorar el octavo puesto conseguido en la 2025-26, la de su regreso a la segunda categoría del balonmano nacional.

Directamente desde la primera, la Liga Asobal, llega su nuevo fichaje, el central Nacho Valles, que anotó 39 goles en los 30 partidos que disputó con la camiseta del Bidasoa Irún en su novena campaña entre los mejores.

Valles, de 29 años y 1,82 metros de estatura, presenta en su hoja de servicios un total de 254 partidos en la División de Oro, con un saldo de 941 dianas, una más que estimable media de 3,6 por encuentro.

El central natural de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes debutó en la Asobal en la temporada 2015-16, de la mano del Benidorm, club en que militaría en dos etapas. En la primera, cerrada al final del curso 2016-17, jugó 56 partidos y vio puerta en 289 ocasiones.

Su siguiente periplo, entre 2018 y 2021, lo vivió en el BM Sinfín santanderino, con el que disputó 83 encuentros y firmó 395 dianas, 181 de ellas, su tope anotador en una campaña, en la última de ellas.

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De Cantabria saltó de nuevo a la costa levantina para volver a defender el escudo del Benidorm. En los dos ejercicios previos a su llegada a Irún, Nacho Vallés hizo 365 goles en 80 salidas a pista.

Además ha jugado en Polonia, en las filas del KS Azoty-Pulavy, con el cual disputó competición europea, algo que resalta su nuevo club, que subraya que el madrileño es principalmente "un generador de juego". Mientras que el propio jugador se declara "inconformista por naturaleza". 

Con esta incorporación, el OAR ya cuenta con diecisiete jugadores confirmados en su plantilla. Diez renovaciones (Diogo Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diego Martínez, Álex Malid, Álex Conde, y los porteros Mile Mijuskovic e Isra Marín) y siste caras nuevas (Jacob Díaz, Mario López, Sergio Tobes, Ángel IglesiasGonzalo Carró, Xabi Barreto y el propio Nacho Valles). En los próximos días se prevé que el club anuncie más incorporaciones para el próximo curso.

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