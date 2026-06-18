Mario López, fichaje con experiencia europea para el OAR

Mario López con el US Créteil Facebook

El Attica 21 Hotels OAR Coruña sigue incorporando calidad, experiencia y gol a su plantilla para la próxima temporada 2026-27. El club ha hecho oficial el fichaje de Mario López, extremo derecho de 31 años natural de León y procedente del US Creteil de la segunda división francesa.

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Canterano del mítico Ademar León, ese fue el equipo con el que debutó en Asobal con apenas 18 años. Tras ocho temporadas en su club de formación hizo las maletas para jugar un año en Benidorm antes de cruzar la frontera y poner rumbo a Francia en el año 2021.

Desde entonces ha militado en el US Creteil, al principio en la primera división francesa, hasta esta temporada, que disputaron en la ProLigue, categoría de plata del país galo. En la fase regular el equipo fue octavo y se clasificó para la fase de ascenso a la Starligue, pero cayó en cuartos de final contra el Caen, que terminó siendo el campeón de la fase.

Esta temporada con el Creteil, Mario ha conseguido marcar un total de 166 goles en 25 partidos, una cifra que le llevó a ser nombrado en el 7 ideal de la campaña en la ProLigue. En sus anteriores temporadas en la primera división el total asciende hasta los 591 tantos en 115 encuentros. Teniendo en cuenta todas las competiciones que ha jugado en Francia, el dato se dispara hasta los 789 goles en 147 duelos.

"Me considero un jugador en constante evolución", dice López en la publicación en redes sociales del OAR. "Siempre se tiene margen de mejora y el entrenamiento es el camino. Nunca pierdas la ilusión y disfruta de lo que haces", añade. "Espero que podamos disfrutar mucho de la temporada y que venga llena de éxitos y alegrías", mandó como mensaje a la afición coruñesa.

Si se tienen en cuenta sus números en España, Mario López supera con creces los mil goles en toda su carrera. En Asobal, entre Ademar y Benidorm, ha logrado marcar 597 goles en 188 encuentros. Su mejor temporada fue la 2020-21, la que disputó con el equipo alicantino, cuando marcó 123 tantos en 22 encuentros ligueros, una media de 5,59 por choque.