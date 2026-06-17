Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

El OAR ficha gol desde el extremo izquierdo con Xabi Barreto

Llega procedente del EON Alicante de Asobal, equipo con el que ya consiguió ascender a la máxima categoría el curso pasado

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/06/2026 20:06
Xabi Barreto se prepara para lanzar a portería durante un partido con el EON
Xabi Barreto se prepara para lanzar a portería durante un partido con el EON
EON Alicante
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Attica 21 Hotels OAR Coruña continúa perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-27. El club herculino ha anunciado la incorporación de Xabi Barreto, extremo izquierdo de 22 años que llega procedente del EON Alicante de Liga Asobal.

Ángel Iglesias se prepara para lanzar un 7 metros contra Córdoba

El hijo pródigo vuelve a casa

Más información

Xabi Barreto lleva catorce años compitiendo a balonmano, deporte al que empezó a jugar por su padre, Javi Barreto, que fue campeón de Europa en 1995 con el Bidasoa. Su etapa formativa la pasó en el propio Bidasoa de Irún, club con el que debutó a nivel profesional y en Liga Asobal en la temporada 2021-22. Tras dos campañas con el equipo vasco, puso rumbo al EON Alicante, donde ha disputado las tres últimas temporadas.

Barreto cuenta con experiencia en División de Honor Plata, ya que jugó en la categoría con el conjunto alicantino. También sabe lo que es conseguir un ascenso a Liga Asobal, cosechado la pasada temporada con el EON. Este curso ha jugado los treinta partidos de liga regular en Asobal, en los que ha logrado ver portería en 97 ocasiones. Anteriormente, con el Bidasoa, llegó a debutar en competición europea.

En el OAR coincidirá de nuevo con Javi Rodríguez, jugador con el que compartió vestuario la temporada pasada hasta su fichaje por el equipo herculino en el mes de enero. 

Gonzalo Carró durante su etapa en el OAR

Gonzalo Carró regresa al OAR

Más información

Xabi se define a sí mismo de la siguiente manera: "Sobre todo: persistente. Quiero seguir mejorando y ascender el club a Asobal, uno de mis lemas es nunca dar nada por perdido". A la afición oarista le manda el siguiente mensaje: "Nos espera una temporada muy ilusionante y os necesitamos para cumplir nuestros objetivos".

Con la incorporación de Xabi Barreto, el OAR ya cuenta con quince integrantes confirmados en su plantilla. Diez renovaciones (Diogo Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diego Martínez, Álex Malid, Álex Conde, Mile Mijuskovic e Isra Marín) y cinco fichajes (Jacob Díaz, Sergio Tobes, Ángel Iglesias, Gonzalo Carró y el propio Xabi Barreto). En los próximos días se prevé que el club anuncie más incorporaciones para el próximo curso.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Xabi Barreto se prepara para lanzar a portería durante un partido con el EON

El OAR ficha gol desde el extremo izquierdo con Xabi Barreto
Raúl Ameneiro
Gonzalo Carró durante su etapa en el OAR

Gonzalo Carró regresa al OAR
Raúl Ameneiro
Ángel Iglesias se prepara para lanzar un 7 metros contra Córdoba

El hijo pródigo vuelve a casa
Raúl Ameneiro
Jacob Díaz lanza a puerta en un partido de su primera etapa en el Los Dólmenes

El lateral Jacob Díaz se convierte en el segundo fichaje del OAR 2026-27
Redacción