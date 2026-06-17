El OAR ficha gol desde el extremo izquierdo con Xabi Barreto

Xabi Barreto se prepara para lanzar a portería durante un partido con el EON EON Alicante

El Attica 21 Hotels OAR Coruña continúa perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-27. El club herculino ha anunciado la incorporación de Xabi Barreto, extremo izquierdo de 22 años que llega procedente del EON Alicante de Liga Asobal.

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Xabi Barreto lleva catorce años compitiendo a balonmano, deporte al que empezó a jugar por su padre, Javi Barreto, que fue campeón de Europa en 1995 con el Bidasoa. Su etapa formativa la pasó en el propio Bidasoa de Irún, club con el que debutó a nivel profesional y en Liga Asobal en la temporada 2021-22. Tras dos campañas con el equipo vasco, puso rumbo al EON Alicante, donde ha disputado las tres últimas temporadas.

Barreto cuenta con experiencia en División de Honor Plata, ya que jugó en la categoría con el conjunto alicantino. También sabe lo que es conseguir un ascenso a Liga Asobal, cosechado la pasada temporada con el EON. Este curso ha jugado los treinta partidos de liga regular en Asobal, en los que ha logrado ver portería en 97 ocasiones. Anteriormente, con el Bidasoa, llegó a debutar en competición europea.

En el OAR coincidirá de nuevo con Javi Rodríguez, jugador con el que compartió vestuario la temporada pasada hasta su fichaje por el equipo herculino en el mes de enero.

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Xabi se define a sí mismo de la siguiente manera: "Sobre todo: persistente. Quiero seguir mejorando y ascender el club a Asobal, uno de mis lemas es nunca dar nada por perdido". A la afición oarista le manda el siguiente mensaje: "Nos espera una temporada muy ilusionante y os necesitamos para cumplir nuestros objetivos".

Con la incorporación de Xabi Barreto, el OAR ya cuenta con quince integrantes confirmados en su plantilla. Diez renovaciones (Diogo Freitas, Álex Chan, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diego Martínez, Álex Malid, Álex Conde, Mile Mijuskovic e Isra Marín) y cinco fichajes (Jacob Díaz, Sergio Tobes, Ángel Iglesias, Gonzalo Carró y el propio Xabi Barreto). En los próximos días se prevé que el club anuncie más incorporaciones para el próximo curso.