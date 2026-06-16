Gonzalo Carró regresa al OAR

Gonzalo Carró durante su etapa en el OAR Cedida

El Attica 21 Hotels OAR Coruña está decidido a que su equipo de la 2026-27 tenga más acento coruñés que nunca. Para ello, ha cerrado el regreso de un Gonzalo Carró que, pese a que dejó el club hace 16 años, nunca ha dejado de ser un oarista más.

Gonzalo Carró: "Donde empecé a respirar balonmano fue en el OAR" Más información

El pivote coruñés anunció en las últimas semanas su salida del Nava, donde ha militado las últimas cinco temporadas. Ahora se ha hecho oficial su regreso a casa, a la que vuelve bajándose una categoría desde Liga Asobal a División de Honor Plata.

"Donde empecé a respirar balonmano fue en el OAR", afirmó en una entrevista de esta temporada con DXT Campeón. En el club herculino estuvo compartiendo pista con jugadores como Ángel Iglesias, que también regresa este verano al club, o Sergio Sarasola hasta categoría cadete, cuando puso rumbo al Octavio. Por el camino equipos como Alcobendas, Teucro, Huesca o Cisne hasta regresar al que le vio crecer.

Gonzalo Carró (17), Ángel Iglesias (10) y Sergio Sarasola (19) durante su etapa en el OAR Cedida

Desde que salió como cadete del OAR, Gonzalo no había vuelto a disputar un partido en el San Francisco Javier. Algo que cambió el pasado mes de noviembre, cuando los coruñeses quedaron emparejados con su Nava en la eliminatoria de Copa del Rey. Ese fue su regreso al pabellón 16 años más tarde, aunque como rival. En un partido que se tuvo que resolver en la prórroga, Carró no pudo marcar ante el que ahora es su nuevo equipo.

"Al OAR me encantaría poder ayudarlo de cualquier manera, ya sea como jugador o cuando me retire desde un plano más aparte. Intentar ayudar con toda la experiencia que me ha dado este deporte al club que me vio crecer, al que tengo muchísimo cariño y que ojalá pueda seguir creciendo más. Obviamente me gustaría jugar, pero no lo puedo asegurar", dijo Carró en la citada entrevista del pasado octubre. Unos meses después, ese deseo se ha hecho realidad y Gonzalo formará parte de la plantilla entrenada por Nando González la próxima temporada.

Internacional por Argentina, país del que tiene ascendencia, disputó con la albiceleste el último Mundial en 2023. Esta última temporada ha visto reducida su participación con el Nava, pero ha contribuido con más de quince goles. A lo largo de su carrera en España, el pivote coruñés acumula más de 325 tantos. Gol, experiencia y sentimiento de pertenencia es lo que Gonzalo Carró aportará a un OAR que quiere apuntar alto en su segundo curso consecutivo en División de Honor Plata.

En la publicación de redes sociales del club que anunció su fichaje, Gonzalo se autodefinió de la siguiente manera: "Entregado. Creo que soy un jugador que deja el 100% en la pista en cada una de sus acciones. Un jugador intenso, luchador y con mucha garra. Además puedo ser bastante polivalente y aportar donde el equipo lo necesite".

A la afición le mando este mensaje: "Siento una ilusión inmensa, volver al lugar que me vio crecer, a mi casa, es algo increíble y espero que todo salga genial. Intentaremos dejarlo todo en la pista para que la afición disfrute. Necesitamos su apoyo para hacer de nuestra casa un fortín. Después de 16 largos años, puedo decir que vuelvo a mi ciudad, donde están los míos. Vuelvo al San Francisco Javier, que me vio crecer en el mundo del balonmano y vuelvo al OAR".