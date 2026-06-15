El hijo pródigo vuelve a casa

Ángel Iglesias se prepara para lanzar un 7 metros contra Córdoba Quintana

El hijo pródigo regresa al Attica 21 Hotels OAR Coruña. Tras más de una década por España adelante, Ángel Iglesias vuelve a casa para defender de nuevo los colores de su OAR. Canterano del equipo herculino, ha pasado por equipos gallegos como el Octavio, el Teucro o el Cisne, con el que llegó a jugar en Asobal. A ellos se suman otros clubes nacionales como el Sinfín o su equipo más reciente, el San José Obrero de Lanzarote, del que se desvinculó hace pocas semanas.

Desde el equipo canario llegó cedido al OAR a finales de la temporada 2024-25. Con el curso ya finalizado con el San José, el extremo coruñés volvió de manera temporal para ser profeta en su tierra. Se sumó a las filas del conjunto entrenado por Nando González de cara a la fase de ascenso que se disputó en el pabellón San Francisco Javier.

A pesar de no haber entrenado casi con sus nuevos compañeros, Ángel Iglesias fue clave para que el OAR volviera a División de Honor Plata 17 años después. Marcó 18 goles en tres partidos, 13 de ellos en el último contra Córdoba en el que el equipo herculino necesitaba ganar por 16 para poder subir.

En la publicación del club en redes sociales, Ángel se ha definido a sí mismo como "muy competitivo. Estoy a disposición de lo que el club y entrenador me pidan. Priorizo el bien del grupo a mis intereses personales, dispuesto a hacer lo necesario para conseguir el objetivo". A la afición el manda el siguiente mensaje: "Se está haciendo una plantilla muy emocionante para competir con garantías en la categoría. Necesitamos ese sentimiento de pertenencia que esta ciudad tiene y demuestra siempre".

Ángel Iglesias, visiblemente emocionado tras el ascenso Quintana

Con el bocinazo final y el ascenso logrado, se le pudo ver claramente emocionado sobre la pista de un San Francisco Javier que le vio crecer y que ahora le volverá a ver defender el escudo y los colores del club de su vida. En la cantera oarista, Ángel compartió generación y equipo con otros nombres destacados de la casa como Gonzalo Carró o Sergio Sarasola.