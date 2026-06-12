El lateral Jacob Díaz se convierte en el segundo fichaje del OAR 2026-27

Jacob Díaz lanza a puerta en un partido de su primera etapa en el Los Dólmenes Francisco Javier Martinez Membrilla

El OAR Coruña anunció este viernes su segundo fichaje para la temporada 2026-27. Se trata del lateral derecho Jacob Díaz Aja, de 22 años y 1,84 metros de estatura.

El nuevo jugador para la plantilla que seguirá entrenado Nando González se formó en el BM Sinfín de su Santander natal, en cuyo primer equipo militó entre 2022 y 2024.

Luego se comprometió con el malagueño BM Los Dólmenes. La temporada 2025-26 la empezó en el BM Ciudad de Málaga, club que abandonó a finales de marzo para volver al Los Dólmenes.

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El club herculino habla de “intensidad explosiva” para referirse a la segunda cara de nueva del plantel, que se une a otro joven, el central Sergio Tobes, confirmado como fichaje a principios de esta semana.

“Juego en cada equipo como si fuera a estar allí toda mi vida”. Son palabras de Jacob Díaz en la cuenta de la red social X del club oarista, que además ha renovado ya a varios jugadores.

Díaz Aja cuenta con experiencia en la Liga Asobal. En la temporada 2022-23 disputó 30 partidos, en los que anotó ocho goles. En la siguiente campaña marcó 47 tantos en 26 encuentros.

Con el Los Dólmenes firmó 112 dianas en los 27 partidos que disputó de la campaña 2024-25, mientras que en la presente anotó ocho de media en los dos encuentros que disputó con el equipo de Antequera.