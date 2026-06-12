Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Balonmano

El lateral Jacob Díaz se convierte en el segundo fichaje del OAR 2026-27

El joven jugador cuenta con dos temporadas de experiencia en la Asobal con el BM Sinfín de su Santander natal

Redacción
12/06/2026 21:07
Jacob Díaz lanza a puerta en un partido de su primera etapa en el Los Dólmenes
Jacob Díaz lanza a puerta en un partido de su primera etapa en el Los Dólmenes
Francisco Javier Martinez Membrilla
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El OAR Coruña anunció este viernes su segundo fichaje para la temporada 2026-27. Se trata del lateral derecho Jacob Díaz Aja, de 22 años y 1,84 metros de estatura. 

El nuevo jugador para la plantilla que seguirá entrenado Nando González se formó en el BM Sinfín de su Santander natal, en cuyo primer equipo militó entre 2022 y 2024. 

Luego se comprometió con el malagueño BM Los Dólmenes. La temporada 2025-26 la empezó en el BM Ciudad de Málaga, club que abandonó a finales de marzo para volver al Los Dólmenes. 

Carlos Resch posa con la bufanda del OAR para DXT Campeón en las inmediaciones de su redacción

Carlos Resch, presidente del OAR: "No podemos ir a por la permanencia con la plantilla que estamos armando"

Más información

El club herculino habla de “intensidad explosiva” para referirse a la segunda cara de nueva del plantel, que se une a otro joven, el central Sergio Tobes, confirmado como fichaje a principios de esta semana. 

“Juego en cada equipo como si fuera a estar allí toda mi vida”. Son palabras de Jacob Díaz en la cuenta de la red social X del club oarista, que además ha renovado ya a varios jugadores. 

Díaz Aja cuenta con experiencia en la Liga Asobal. En la temporada 2022-23 disputó 30 partidos, en los que anotó ocho goles. En la siguiente campaña marcó 47 tantos en 26 encuentros. 

Con el Los Dólmenes firmó 112 dianas en los 27 partidos que disputó de la campaña 2024-25, mientras que en la presente anotó ocho de media en los dos encuentros que disputó con el equipo de Antequera. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jacob Díaz lanza a puerta en un partido de su primera etapa en el Los Dólmenes

El lateral Jacob Díaz se convierte en el segundo fichaje del OAR 2026-27
Redacción
Sergio Tobes

Sergio Tobes, talento joven para el OAR
Raúl Ameneiro
Mile Mijuskovic cumplirá segunda temporada defendiendo el escudo y la portería del OAR

El OAR completa su portería con la renovación de Mile Mijuskovic
Sergio Baltar
Álex Malid, Diego Martínez y Álex Conde

El gran capitán y los pilares defensivos del OAR continuarán un año más
Raúl Ameneiro