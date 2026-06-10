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O Noso Deporte | Balonmano

Sergio Tobes, talento joven para el OAR

A sus 18 años, marcó 92 goles con Soria esta temporada en División de Honor Plata

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
10/06/2026 12:53
Sergio Tobes
Sergio Tobes
Balonmano Villa de Aranda
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Tras haber anunciado las renovaciones y salidas pertinentes, el Attica 21 Hotels OAR Coruña ha hecho oficial su primera incorporación de cara a la próxima temporada 2026-27. Se trata de Sergio Tobes, central procedente del Balonmano Soria, con el que disputó División de Honor Plata esta temporada.

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De tan solo 18 años, Tobes es canterano del Balonmano Villa de Aranda, equipo con el debutó en Liga Asobal aún siendo menor de edad, en la temporada 2024-25. En la máxima categoría disputó 12 partidos en los que marcó 3 goles antes de poner rumbo al Balonmano Soria de DH Plata, donde dio grandes prestaciones pese a su corta edad: 92 goles en 28 encuentros. 

Según escribe el OAR en su publicación de redes sociales, "su mayor virtud en pista es el 1vs1" y llega para aportar "juventud, descaro y dirección para la primera línea herculina". Tobes se define a sí mismo de la siguiente manera: "Me considero una persona ganadora y con ganas de crecer. Lo que más me gusta del balonmano es toda la gente que te llevas, tanto fuera de la pista como dentro". A su nueva afición le manda el siguiente mensaje: "Va a ser una temporada muy bonita e ilusionante para todos. La afición es un plus para afrontar momentos complicados". 

Sergio Tobes compartirá la posición de central con Álex Chan, que fue una de las piezas clave del OAR 2025-26. El pontevedrés fue una de las renovaciones confirmadas por el club tras acabar la temporada como el máximo goleador del equipo. Tras la salida de Alberto Roldán, que pone rumbo a Liga Asobal, el OAR refuerza esta posición con Sergio Tobes, aunque es posible que llegue otro jugador para pelear por este puesto.

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