El OAR completa su portería con la renovación de Mile Mijuskovic

Mile Mijuskovic cumplirá segunda temporada defendiendo el escudo y la portería del OAR Dani Patiño

El OAR Coruña 2026-27 sigue tomando cuerpo. Después de que el club presidido por Carlos Resch anunciase la salida de más de media docena de jugadores, en entre finales de mayo y primeros de junio ha llegado el turno para las noticias positivas.

La última es la renovación de Mile Mijuskovic, con la que el equipo herculino completa su cuerpo de porteros, unos días después de hacer oficial también la continuidad de Israel Marín.

Mijuskovic, de 40 años de edad –cumplirá 41 el próximo octubre– e internacional habitual con Montenegro, llegó a A Coruña el pasado verano, procedente del Kur, club de Azerbaiyán con el que compitió en la European Cup, la segunda competición continental.

Además, el meta balcánico cuenta en su hoja de servicios con más de 250 partidos en la liga Asobal con el Cangas del Morrazo, el Benidorm alicantino y los cántabros CDE Sinfín y Torrelavega.

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“Trabajador, exigente y siempre centrado en seguir mejorando. Mile tiene claro cuál es el objetivo: seguir creciendo junto al OAR y pelear por llevar a este club todavía más arriba”, destaca la entidad herculina en el comunicado de la renovación de Mijuskovic, la cuarta de esta semana.

Primero llegó la de su homólogo Israel Marín, también contratado por el OAR la pasada temporada. Al meta santanderino le siguieron el lateral izquierdo jiennense Javier Rodríguez, fichado a mediados del último ejercicio, y el extremo izquierdo madrileño Luis Horcajada.

Nando González, que continúa al frente del banquillo, cuenta con más elementos renovados: Alex Chan, uno de los máximos goleadores del equipo la temporada pasada; Diego Martínez, Alex Conde, Alex Malid, además de cuatro nuevos fichajes, el brasileño Macapá, Víctor Fernández y Ángel Iglesias, que regresa al OAR tras jugar la última campaña en el Lanzarote. También vuelve al conjunto herculino, del que salió hace catorce años, Gonzalo Carró, procedente del Nava.

Por el contrario, han abandonado la nave del equipo coruñés, que finalizó en la octava posición de la División de Honor Plata 2025-26, Pepe Mora, Luisma de Goya, Juanka Ortiz, Alberto Roldán, Gabi Navarro, Sergio Torío, Rodrigo Ortega y Beltrán Bedia.