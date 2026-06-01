Carlos Resch, presidente del OAR: "No podemos ir a por la permanencia con la plantilla que estamos armando"
El coruñés tomó el cargo en 2024 y en apenas dos años ha conseguido que la entidad regrese a División de Honor Plata
Carlos Resch (A Coruña, 1966) regresó a la presidencia del Attica 21 Hotels OAR Coruña en 2024 y en dos años ha conseguido que el club vuelva a División de Honor Plata y se quede a las puertas de la fase de ascenso a Asobal. Para el tercero tiene un proyecto más que ambicioso entre manos.
¿Qué balance hace de la primera temporada del club en División de Honor Plata tras conseguir el ascenso 17 años después?
Cuando te marcas un objetivo, que era no descender, y lo consigues en febrero o marzo, el balance es positivo. ¿Qué ocurre? Que en ese momento nos marcamos un nuevo objetivo ambicioso que era quedar entre los cinco primeros y no lo conseguimos, esa es la realidad, era como una guinda al pastel. Creo que quizás hubo cierta desconexión en algún partido de la segunda vuelta como Barcelona, Ibiza y, sobre todo, Zaragoza. Quizás ganando ese partido pudiésemos incluso haber llegado a estar entre los cinco primeros. Entonces te da un poquito de pena. Balance positivo, por supuesto, temporada muy buena, pero no vamos a decir excelente porque nos quedó esa espinita.
El inicio fue espectacular, llegando a estar primeros tras ganar en Agustinos.
El inicio fue sorprendente porque lo que uno piensa es que te va a costar adaptarte a la categoría. Es cierto que, viéndolo a posteriori, hicimos un plantilla muy competitiva, quizás superior a los equipos que han estado en la parte baja, pero luego hay que acoplarla y sacarle rendimiento. Fuimos el primer equipo que ganó en Agustinos y lo hicimos de trece goles. El inicio fue sorprendente y partir de ahí es cuando pensamos que quizás el equipo consiga el objetivo con cierta premura y que nos podemos marcar otros.
¿El fichaje de Javi Moya se da por ese motivo?
No, eso fue una oportunidad. El OAR se está creando un nombre muy importante a nivel nacional, los jugadores quieren venir y nos llaman porque hay un proyecto serio y de futuro. Muchos jugadores de nivel, de Asobal, se nos ofrecen porque creen en el proyecto, en que va a haber una continuidad y ven A Coruña como una ciudad atractiva para vivir. Lo de Javi fue una oportunidad de mercado, estamos siempre pendientes y en ese momento la aprovechamos.
Otro objetivo era crecer a nivel social y de cantera, ¿cómo les ha ido en ese sentido?
Muy bien. La realidad es que el número de niños que tiene ahora el OAR es muy superior al de principio de temporada. Están muy involucrados, que es lo importante y, sobre todo, creo que ha crecido muchísimo la ‘marca OAR’, el sentimiento oarista, que los niños y las personas que están cerca de ellos se sientan del OAR. Eso nos da mucho ánimo porque no se debe consolidar un club sin una base o una estructura social importante y seguimos en ello. Nos han seleccionado a dos niños alevines para la selección gallega, que hacía siete u ocho años que el OAR no aportaba ningún niño a selecciones gallegas. Es un avance de que las cosas se están haciendo bien y el año que viene habrá un refuerzo en cuanto a personas que se dedican a la base. No puede haber una separación entre el primer equipo y la base, tienen que estar unidas y haber sinergias. En ese sentido, también pretendemos que jugadores que han sido y se han formado en el OAR puedan volver a nuestro club.
¿Habrá alguno este año?
Sí, habrá más de uno. Creo que es importante retornar a esas personas que se han formado y han estado mucho años en el OAR y que, por circunstancias vitales o deportivas, se fueron a jugar a otros equipos. Personas que en este momento ven un proyecto consolidado y oarista 100%, que tengan ganas de volver a su ciudad. Eso es importante porque ellos mismos van a arrastrar a mucha gente de su entorno para que ese sentimiento oarista se multiplique. Creo que el romanticismo en el deporte muchas veces no existe, pero sigo pensando en el orgullo de pertenencia y creo que, cuando uno siente unos colores, hay que fomentarlo. Creo que el crecimiento y la consolidación del club van por ahí, por jugadores que sientan los colores y los pongan por delante de otras oportunidades.
¿Cómo ha funcionado el primer curso con abonados?
Bien, aunque tenemos un límite que es el pabellón. Hemos hecho 258 abonados y la asistencia media ha estado entre 350 y 400 personas, contando gente de pie. Los partidos que más se vendieron fueron contra el Cisne y en Copa contra el Nava.
¿Van a seguir en el San Francisco Javier?
Sí, probablemente un año más. Tenemos pendiente una reunión con el Concello al respecto, pero me temo que no va a haber una solución. La hemos demandado, la seguimos demandando y la demandaremos porque nuestro objetivo es, en un futuro más o menos próximo, intentar buscar un saltito. Y saltito solo queda uno: llegar a la máxima categoría. En ese pabellón, lógicamente, no podríamos competir. Entonces, tarde o temprano hay que buscar una solución, que en Coruña, lamentablemente, no es fácil porque los pabellones que están por encima del nuestro o están muy mal ubicados o no tienen suficiente capacidad para un proyecto Asobal. Todo pasaría por readaptar un pabellón, como podría ser la Polideportiva 2 de Riazor, que sería superadecuado. Eso pasaría por un apoyo del Concello para readaptar esa pista para el balonmano. El siguiente paso sería el Palacio, pero está muy antiguo, la grada muy lejos, necesitaríamos una pista movible y el pabellón es muy frío y grande. Entre 1.500 y 2.000 personas sería lo ideal. El San Francisco Javier, ubicación de diez, pero muy pequeñito. Estamos esperando a ver en qué consiste la reforma de todo el entorno de Riazor y, a partir de ahí, que el Concello sepa que el proyecto del OAR es sólido y de futuro y la idea es poder dar un saltito más. Si no es este año que viene, a lo mejor el siguiente, o seguir con el crecimiento evidente que estamos teniendo.
Un proyecto en crecimiento y parece que ambicioso.
El objetivo este año es quedar entre los cinco primeros, no nos vamos a marcar otro. Es un objetivo ambicioso, pero creemos que estamos haciendo una plantilla para intentarlo. No podemos ir a un objetivo de permanencia con la plantilla que estamos armando, no sería real. Sé que es un crecimiento importante porque en dos años después del ascenso ya te estás marcando ese objetivo, pero es la realidad. Se da porque el apoyo a nivel privado es importante, porque la gente está apostando por el OAR y estamos intentando que todavía más gente apueste por nosotros para conseguir dar ese saltito.
¿Habrá también un salto a nivel presupuestario?
Sí, hay un salto. Tampoco una barbaridad, pero sí hay un salto. También en la parte de profesionalismo y del conjunto de profesionales que gestionan el OAR. Va a haber más gente dedicada a la cantera, va a haber personal administrativo y más personal atendiendo al OAR en general y eso supone mayor presupuesto. No nos dedicamos solo al primer equipo, sino que nos dedicamos al club. Ahora mismo tenemos ya unas oficinas donde está la sede del club. Es un crecimiento que está derivado del apoyo, sino no podría haber crecimiento en ningún sentido.
En 2027 cumplen 75 años, ¿hay algo previsto?
Lo que vamos a hacer es trasladar el aniversario a las dos próximas temporadas. Vamos a hacer un cambio y vamos a poner muy en valor el hecho de que el OAR tiene 75 años y que es el tercer club más antiguo de España después de Granollers y Teucro. Queremos volver a los orígenes del OAR. Vamos a hacer toda una campaña de retorno a lo que fue el OAR, poner en valor a aquellas personas que iniciaron la actividad e intentar que aquellas que siguen entre nosotros se acerquen al club a través de actos bien seleccionados. Haremos una presentación del 75 aniversario con un anagrama específico, cambio de camisetas vuelta a los colores originales. Incluso al escudo oficial del OAR, con el que se creó. A ver si en estos dos años se puede dar ese salto deportivo porque sería un colofón bestial. Imagínate que el club cumple 75 años y consigue un nuevo ascenso, sería bestial. Estamos ante una oportunidad única de vender el proyecto aún más.