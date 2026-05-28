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O Noso Deporte | Balonmano

El gran capitán y los pilares defensivos del OAR continuarán un año más

Diego Martínez, Álex Conde y Álex Malid se suman a Álex Chan en la lista de renovaciones

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/05/2026 16:20
Álex Malid, Diego Martínez y Álex Conde
Álex Malid, Diego Martínez y Álex Conde
Archivo DXT Campeón
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El Attica 21 Hotels OAR Coruña sigue perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-27. Tras el primer anuncio donde se confirmó la continuidad del máximo goleador de este curso, Álex Chan, el equipo ha anunciado esta semana otras tres renovaciones: la del gran capitán, Diego Martínez, y las de sus dos pilares defensivos, Álex Malid y Álex Conde.

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Diego Martínez, canterano y ahora capitán del OAR, sumará su quinta temporada consecutiva en el equipo herculino tras sus aventuras en Villa de Aranda y Teucro entre 2018 y 2022. Lateral izquierdo de 28 años, continuará siendo un referente para la cantera oarista y aportando experiencia, solidez y gol al equipo un año más.

A nivel individual, Diego Martínez ha conseguido anotar 50 goles en su regreso con el OAR a División de Honor Plata. “Creo que mi temporada estuvo bien. Después de Agustinos tuve un bajón por  un problema en el talón y no me permitía estar al 100%, pero creo que mi temporada ha sido buena. Igual mejor de lo que alguna gente podía esperar, sobre todo a nivel defensivo creo que estuve bastante bien. Por lo menos, la aprobaría”, dijo en un reportaje reciente de DXT Campeón.

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Álex Conde llegó al OAR en el verano de 2024, por lo que la próxima será su tercera temporada en A Coruña. Con el club herculino fue clave en la consecución del ansiado ascenso a División de Honor Plata la temporada pasada y siguió siendo uno de los pilares defensivos en el regreso a la segunda categoría del balonmano nacional. Altura, físico, fuerza y experiencia para mantener una de las señas de identidad de este equipo: la defensa.

Si Conde es uno de los pilares atrás del OAR, el otro es Álex Malid. Una dupla que puede actuar por separado, pero que cuando se junta sobre la pista en el centro de la zaga hacen tener pesadillas a sus rivales. Llegó procedente del Eivissa el verano pasado y no tardó en convertirse en indispensable en los planes de Nando González, así lo demuestra su carta de juego tras haber disputado los 31 partidos de esta temporada.

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