Álex Chan continuará en el OAR un año más

Álex Chan celebra un gol contra Zaragoza Dani Patiño

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ha hecho oficial la primera renovación de cara a la próxima temporada 2026-27. Tras anunciar hace unos días hasta ocho salidas, el club ha confirmado que Álex Chan sí seguirá en la plantilla el próximo curso.

Pepe Mora: "Me fui de casa con miedo y han sido los dos mejores años de mi vida" Más información

El central pontevedrés fue el máximo goleador del OAR este curso, en el que consiguió ver puerta hasta 139 veces entre División de Honor Plata y Copa del Rey. Llegado el verano pasado desde San Pablo Burgos, se afianzó como titular rápidamente y fue el principal encargado de ejecutar los lanzamientos de siete metros durante la temporada.

En la publicación del club, Álex Chan escribió un mensaje a la afición: "Gracias por apoyarnos siempre y crear una atmósfera tan bonita y un vínculo tan especial con todos nosotros. Ha sido una gran temporada, pero queremos más y el año que viene volveremos con muchísima ilusión por conseguir nuestro objetivo".

Chan es la segunda pieza confirmada en el OAR 2026-27, tras la renovación confirmada hace unos meses del entrenador, Nando González. En su segundo año en la categoría de plata del balonmano nacional, el club herculino buscará dar otro paso adelante con la confección de la plantilla para poder así soñar con objetivos aún más ambiciosos.

Quienes no formarán parte del equipo son los ocho jugadores que el OAR anunció recientemente que no seguirían: Pepe Mora, Luisma de Goya, Juanka Ortiz, Alberto Roldán, Gabi Navarro, Sergio Torío, Rodrigo Ortega y Beltrán Bedía. Los casos más destacados son los de Roldán y Navarro, que completaron el podio de máximos goleadores oaristas durante este curso.