Pepe Mora: "Me fui de casa con miedo y han sido los dos mejores años de mi vida"

Pepe Mora junto a los niños que entrena en el OAR R. A.

Con 23 años, Pepe Mora tomó una decisión que le cambió la vida. Decidió salir por primera vez de su Ciudad Real natal para emprender una aventura a más de 600 kilómetros de casa. En el verano de 2024 se mudó a A Coruña para luchar con el Attica 21 Hotels OAR Coruña por un ascenso a División de Honor Plata que se llevaba dilatando más de quince años. Dos temporadas, 61 partidos oficiales y 185 goles más tarde, Pepe dice adiós a un club y una ciudad de los que le “queda un enorme recuerdo” y en la que “se queda un cacho” de él.

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“Venía con miedo porque era la primera vez que salía de casa”, reconoce. Una etapa que cierra “supercontento” de haber tomado aquella decisión. Atrás queda una primera temporada en la que fue el máximo goleador del equipo con 130 tantos en la liga regular y otros 18 en una fase de ascenso de la que “me voy a acordar siempre”. “El primer partido remontamos a Sant Joan cuando llegamos a perder de siete, luego Zaragoza con un gol in extremis y el último partido... no tuvo sentido. Me acuerdo de llegar al pabellón, que estaban nuestros padres, y ver a Zaragoza celebrando en la fan zone que teníamos antes de que jugáramos, a nosotros diría que nos tocó un poco el orgullo”, recuerda.

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Con el ascenso a Plata, el OAR y Pepe renovaron su compromiso, pero el extremo manchego perdió protagonismo en el esquema. Aun así, valora de manera positiva la temporada: “Este año sí que es verdad que ha sido un poquito más complicado en lo individual, pero somos un recién ascendido y hasta las dos últimas jornadas hemos estado con posibilidades de otra fase de ascenso”, explica Pepe.

Pero su momento más duro llegó en el último partido de la temporada en casa, donde ya sabía que no iba a jugar en el OAR el próximo curso. En la grada se pudieron ver varias pancartas con su nombre y, tras el bocinazo final, el público le dedicó una calurosa ovación ante la que no pudo evitar emocionarse. ¿Los responsables? Los niños que ha entrenado en la cantera oarista durante estos dos años y sus padres. “En Ciudad Real también entrenaba a niños. Me gusta muchísimo y me dieron la oportunidad también aquí. Aparte de darme mucha pena el irme y no estar otro año más, he creado un vínculo con los niños y los padres increíble. Al nivel de que cada dos o tres semanas hacemos una comida. Fue todo genial y les estoy muy agradecido a ellos”, afirma.

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Sobre el homenaje ante Anaitasuna, reconoce lo siguiente: “He formado un vínculo tremendo. Al salir a calentar el día de Anaitasuna y ver a todo el mundo con pancarta, se me cayeron las lágrimas. Son innumerables los mensajes de padres dándome las gracias desde que comuniqué que me iba. Me gusta coger equipos de primeros años de base porque es cuando tienes que hacer que le cojan gusto a esto. Y muchos mensajes son de eso, dándome las gracias por meter a su hijo en el balonmano porque está muy contento. Tengo la suerte de tener un equipo de niños que son un cielo, encantadores y que han hecho piña”.

Además, Pepe no solo ha conseguido éxitos con el primer equipo del OAR, sino también con el equipo alevín al que entrena esta temporada. Con dos jornadas por delante, todavía tienen opciones de terminar como primeros la Liga Gallega de su categoría.

Como en casa

Pepe llegó en un año de cambio. Carlos Resch asumió la presidencia, Nando González los mandos del banquillo y el suyo fue uno de los varios fichajes que llegaron con el objetivo de devolver al club a División de Honor Plata en el verano de 2024. “Mi año creo que fue el que pegaron el cambio. Cada vez van cogiendo cosas y aumentando, a veces parecen tonterías, pero ya son peculiaridades de equipo grande”, explica Pepe sobre la profesionalización del OAR en estos dos años.

A pesar de que todavía no ha cerrado un nuevo destino, sí tiene claro dónde va a tener una segunda casa para toda la vida. "Estaba muy a gusto aquí, todo lo que envuelve al OAR para mí ha sido increíble. Imagínate la primera experiencia fuera de casa que he tenido... Les dije a mis padres que me iba de casa con miedo porque nunca había salido y han sido los dos mejores años de mi vida, tanto deportiva como a nivel de crecer como persona. Me voy con los objetivos cumplidos, que fueron el ascenso y mantenernos este año. Así que, a nivel profesional y sobre todo a nivel sentimental, de todo lo que envuelve Coruña me queda un enorme recuerdo. Aquí se queda un cacho de mí”.