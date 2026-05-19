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O Noso Deporte | Balonmano

El oarista Álex Chan consigue el billete para el Mundial del 2027

Se coronó campeón del torneo continental de la NACHC con la selección de Estados Unidos

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/05/2026 05:00
Álex Chan lanza a portería frente al HC Eivissa
Álex Chan lanza a portería frente al HC Eivissa
Germán Barreiros
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El jugador del Attica 21 Hotels OAR Coruña, Álex Chan, se proclamó este pasado fin de semana campeón del torneo continental NACHC, que incluye en su Confederación a países de América del Norte y el Caribe.

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Fue un torneo breve en el que tan solo participaron cuatro selecciones: Estados Unidos (con Chan), Groenlandia, México y Canadá. EEUU pasó de manera impecable por la fase de grupos, ganando sus partidos por 34-24 a Groenlandia, 34-17 a Canadá y 27-32 a México. En la gran final se volvieron a ver las caras con Groenlandia donde los estadounidenses se volvieron a imponer por un contundente 32-18.

Es el segundo torneo continental que conquista Estados Unidos y que, además, le otorga el billete directo al Mundial del próximo año en Alemania. Chan acabó el campeonato con 14 goles y 12 asistencias que lo ubican como el tercer máximo contribuyente de todo el torneo.

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